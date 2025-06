Alma honore l’auteur Michel-Marc Bouchard

L’administration municipale d’Alma immortalise le nom d’un célèbre almatois. Le dramaturge québécois natif du secteur Saint-Cœur-de-Marie, Michel Marc Bouchard, passe donc à la postérité alors qu’on rebaptise le centre communautaire de Saint-Cœur-de-Marie du nom de « Centre communautaire et culturel Michel Marc Bouchard ».

Le conseil municipal de la Ville d’Alma a adopté lundi soir une résolution en ce sens. Alma rend ainsi hommage à celui qu’on décrit comme étant l’un des plus grands dramaturges québécois. Ce changement de toponymie a été recommandé par le comité de toponymie de la Ville et soutenu par plusieurs organismes du milieu, dont la Zone 5 Cœurs, l’Âge d’or, l’AFÉAS, le Cercle des Fermières et les Chevaliers de Colomb. Il vise à reconnaître l’apport culturel exceptionnel de Michel Marc Bouchard à la société québécoise, à souligner ses racines almatoises et à inspirer les générations futures. M. Bouchard a été honoré de multiples distinctions au fil des ans. Mais celle qu’il reçoit de la part d’Alma revêt un cachet particulier, comme il l’a confié lorsque rejoint par le 92,5 Ma radio d’Ici.

« Cette reconnaissance, qui vient directement de ma communauté, d’où je suis né, c’est la plus belle et la plus émouvante des reconnaissances que j’ai eu dans ma vie. C’est comme une espèce de retour aux sources, un grand coup d’amour que me donne l’endroit qui m’a vu grandir », mentionne-t-il.

L’auteur, ému, a témoigné de l’édifice qui portera son nom.

« Cette renomination rend hommage aussi à cet édifice historique. C’est notre ancien hôtel de ville ! Tout ça est relié dans mon goût et mon amour pour l’histoire. »

Les souvenirs que conserve Michel Marc Bouchard de sa jeunesse à Saint-Cœur-de-Marie sont toujours très présents dans sa mémoire, et demeurent chers à son cœur.

« C’est lorsqu’il y avait des jeunes, dont moi à la tête du groupe à l’époque, qui ont voulu tenter de sauver un ancien édifice qui s’appelait le Couvent 1929. On n’a malheureusement pas à sauver cette bâtisse-là. Mais que les jeunes se battent pour une cause, s’associent ensemble, ça me rappelle beaucoup ça », se remémore-t-il.

Rappelons que Michel Marc Bouchard est auteur de nombreuses œuvres acclamées ici comme à l’étranger (Les Feluettes, Tom à la ferme, La Divine illusion, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé). Les ajustements à la signalisation et aux documents officiels seront réalisés au cours des prochaines semaines. Une cérémonie officielle, ouverte à la communauté, sera organisée en septembre pour souligner cet hommage. La Ville en précisera les détails prochainement.