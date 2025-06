Vicky Potvin candidate au poste de conseillère pour le district #3 

Une enseignante en histoire et en francisation, Vicky Potvin, se porte candidate aux élections municipales à Alma en novembre prochain, dans le district #3.

Elle déclare : « Motivée par l’envie de mettre ma pierre à l’édifice et de contribuer au développement de notre communauté, j’annonce aujourd’hui que je serai candidate au poste de conseillère municipale pour le district #3 de ville d’Alma qui regroupe les quartiers Riverbend, Dam-en-Terre et Saint-Georges. Originaire d’Alma, j’ai un profond sentiment d’appartenance à ce territoire que j’ai délibérément choisi d’habiter après un avoir travaillé à Montréal et à l’étranger plus d’une douzaine d’années ».

Elle ajoute que depuis son retour 2010, elle s’est impliquée activement dans la communauté.

Parcours

« En effet, j’ai participé à la fondation du comité de quartier de Riverbend et au jardin des voisins de Naudville. J’ai siégé sur le conseil d’administration du Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSI), de la maison des familles La Cigogne et du conseil d’établissement de l’école Saint-Sacrement. Pour moi, la participation citoyenne est un mode de vie. Ma contribution à la vitalité économique de la ville se traduit par la fondation et la gestion de la très reconnue Boulangerie Merci la mie qui a significativement contribué à dynamiser le cœur du centre-ville d’Alma depuis 2020 ».

Vicky Potvin affirme que ces expériences en développement commercial et en gestion de projets lui ont permis de comprendre les défis et les réalités du milieu entrepreneurial.

« Professionnellement, je travaille en éducation depuis 25 ans. Titulaire d’une maîtrise en didactique, j’enseigne l’histoire aux jeunes adultes et la francisation aux travailleurs étrangers, en plus de cumuler des tâches de conseillère pédagogique au CSS Lac-Saint-Jean. L’apprentissage tout au long de la vie et le développement des compétences sont au cœur de mes motivations professionnelles ».

Elle conclue en mentionnant qu’en se présentant aux élections de novembre 2025, elle entend donner aux citoyens du district #3 une opportunité d’être représentés par une candidate déjà très impliquée dans sa communauté et possédant des expériences professionnelles, sociales et entrepreneuriales nombreuses et significatives pour le milieu.

Mère de trois enfants, elle souhaite contribuer à faire de la ville d’Alma un milieu où la qualité de vie n’a d’égal au Québec, dit-elle.