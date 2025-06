Une journée festive à Mashteuiatsh à l’occasion de la Journée nationale des peuples autochtones

Ce samedi, la communauté de Mashteuiatsh se réunie au site Uashassihtsh pour souligner la Journée nationale des peuples autochtones. Cette journée rend hommage à la richesse et à la diversité des cultures autochtones au Canada

À Mashteuiatsh, l’événement revêt une dimension particulièrement significative, puisque le site Uashassihtsh sert non seulement de lieu de transmission culturelle mais aussi d’espace de rassemblement et de célébrations.

Le programme pour la journée est bien rempli. Le tout a commencé avec une cérémonie du lever du soleil, une cérémonie des nouveau-nés et des célébrations eucharistiques.

Tout l’après-midi, de nombreuses activités sont prévues, tels que des activités pour les jeunes, une démonstration et une dégustation de cuisson de gibier, des confections artisanales de bandeaux et de bracelets d’écorces, et plus encore.

Plusieurs artisans ont d’ailleurs un kiosque qu’il est possible de visiter.

Pour le souper, il y aura une distribution de repas communautaires.

Les festivités se prolongeront tout au long de la journée, avec la tenue d’ateliers d’artisanat, de kiosques d’information, ainsi que des échanges intergénérationnels — permettant aux aînés et aux jeunes de se rapprocher.