La Fête nationale se poursuit à Alma à l’abri de la pluie!

Malgré les averses annoncées, les festivités de la St-Jean à Alma sont bel et bien maintenues et toute l’équipe du Festivalma est prête à accueillir le public à l’abri.

« On s’est ajustés rapidement pour offrir une expérience sécuritaire et festive malgré la météo. Tout est prêt, et la fête promet d’être aussi mémorable qu’à l’extérieur », mentionne le responsable marketing et communications pour Festivalma, Simon Tremblay.

L’événement a toutefois été réorganisé rapidement afin d’assurer une soirée festive et confortable pour tous. Les principaux ajustements consistent au déplacement des spectacles à l’intérieur de la Boîte à Bleuets, avec la même programmation: discours patriotique, Elles acoustique, Briseurs de Cœur et Les Dérapeutes.

Le laser tag au 4e étage, ainsi que la bouffe de rue, les dégustations de bière et le centre de tatouage/piercing sont maintenus. Également, les rues Sacré-Cœur et Saint-Joseph demeurent ouvertes, facilitant l’accès au site. Par ailleurs, l’accès aux spectacles se fait selon le principe du premier arrivé, premier admis, la capacité de la salle étant limitée.