Julie Dufour remplace Robin Ratthé à la direction générale

Julie Dufour prend la barre de la Société de développement commercial d’Alma (SDC) à la suite du récent départ de Robin Ratthé, qui occupait le poste depuis un peu moins d’un an.

La SDC regroupe tous les commerçants et organismes à but non lucratif du centre-ville d’Alma. Julie Dufour en reprend les commandes à un moment charnière de l’organisation dont la raison d’être a été remise en question par certains de ses membres au cours de la dernière année. Une pétition visant à dissoudre la SDC a notamment circulé cet hiver. Les signataires estimaient que les services rendus par l’organisation ne justifiaient pas les cotisations obligatoires qu’elle leur demandait.

La nouvelle directrice générale se dit toutefois consciente des défis qui l’attendent, elle qui connaît déjà bien le centre-ville et qui a à cœur sa revitalisation. Qui plus est, les défis, c’est son carburant.

« Tout ce dans quoi je m’implique est déjà en rapport avec le centre-ville. Disons que je commence à connaître beaucoup mon centre-ville! Évidemment, je sais que la SDC a un passé. Mais là, les gens demandent du changement, et ça, pour moi, c’est un maudit beau terrain de jeu. »

Julie Dufour est actuellement gestionnaire des spectacles-bénéfice de La Quête, dont les recettes servent au financement de la réfection de l’église Saint-Joseph à Alma. Elle est également coordonnatrice des évènements pour le Festival des bières d’Alma et possède sa propre agence de marketing, l’agence 206. Son expérience professionnelle correspond ainsi au mandat qui lui a été confié à la SDC, soit de redorer l’image de l’organisation et de fournir un « réel appui » à ses membres.

Dans les prochains mois, la directrice générale s’affairera à prendre le pouls de ses membres afin de déterminer de quelle façon la SDC pourrait mieux répondre à leurs besoins. Elle tentera également d’améliorer les communications de l’organisation afin de mieux rendre compte du travail effectué et de permettre un meilleur dialogue entre la SDC, ses membres et les autres acteurs appelés à intervenir dans le centre-ville.

En avril 2024, la Ville d’Alma a accordé un soutien exceptionnel de 60 000 $ à la direction générale de la SDC pour l’année 2024-2025. Si le renouvellement de l’enveloppe est encore incertain pour le moment, Julie Dufour et Chantale Tremblay, la présidente du conseil d’administration de la SDC, sont persuadées que l’organisation sera en mesure de trouver le financement nécessaire pour les années à venir.