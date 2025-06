Près de 300 personnes ont participé aux rencontres citoyennes

Près de 300 personnes se sont déplacées pour participer aux rencontres citoyennes dans le cadre du projet de fusion de Saint-Bruno, Hébertville et Hébertville-Station. Ces réunions publiques ont eu lieu les 10, 11 et 12 juin derniers, dans chacune des municipalités.

Les maires actuels et des conseillers municipaux ont alors expliqué les principales étapes du processus et les raisons pour aller de l’avant avec ce regroupement. Des représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui les assistent dans la démarche étaient aussi présents.

Même si le nombre de gens qui ont assisté à ces rencontres semble faible comparativement à la population des municipalités, le maire de Saint-Bruno, François Claveau, affirme que le résultat est encourageant.

« Si le projet ne plaisait pas nos citoyens, il y aurait eu beaucoup plus de monde pour manifester leur opposition. C’était beaucoup plus du positif que du négatif durant toutes les rencontres, et sur toute la ligne. C’est un signal positif à mon avis. Les gens qui se sont déplacés voulaient surtout avoir des éclaircissements. Certains nous ont même félicités de vouloir fusionner. »

Ce qui a suscité le plus de questionnements selon lui, c’est qu’une fois regroupées, les municipalités porteraient le nom d’Hébertville.

« C’est là-dessus qu’on a eu le plus de questions, souligne François Claveau. C’était le plus gros enjeu, mais on a rappelé que c’est pour des raisons historiques. C’était le premier nom donné au territoire des trois localités en 1849. Pour le reste, les citoyens ont compris les bienfaits du regroupement. On n’a pas le choix d’aller de l’avant. On est rendu là. »

Au moment d’écrire ces lignes, les deux autres maires impliqués, Michel Claveau d’Hébertville-Station et Marc Richard d’Hébertville, n’avaient pas retournés nos appels pour commenter à leur tour.

Étude d'opportunité

Rappelons que selon l’étude d’opportunité qui a été réalisée, la nouvelle municipalité regroupée serait d’abord représentée par un conseil provisoire de neuf élus, incluant les maires actuels. Le poste de maire serait assuré par ces derniers par alternance aux quatre mois.

Après la première élection générale suivant le regroupement, la municipalité fusionnée serait divisée en six districts électoraux chapeautés par un seul maire. Les réunions du conseil se tiendraient en alternance dans les trois localités et l'hôtel de ville de Saint-Bruno deviendrait le centre administratif municipal.

Toujours selon ce document de travail, la fusion permettrait une économie d'environ 527 000 $ annuellement, comparativement aux dépenses actuelles.

Niveau de taxation

Pour les immeubles de moins de six logements, le taux de taxe résidentiel diminuerait à 2,2 % pour Saint-Bruno, 1 % pour Hébertville et de 1,9 % pour Hébertville-Station.

Pour un immeuble commercial ou industriel, la taxation augmenterait cependant de 53,4 % à Hébertville-Station, parce qu’elle est la seule municipalité à utiliser un taux unique.

Les services municipaux seraient regroupés et dirigés par de nouvelles équipes combinées, alors que les infrastructures et les équipements municipaux seraient mis en commun. La municipalité fusionnée serait toujours desservie par la Sûreté du Québec et la Régie intermunicipale de sécurité incendie du secteur sud.