De nombreux projets dans les cartons du Crapaud

Le restaurant-bar Le Crapaud subira une transformation en profondeur au courant de la prochaine année. Un volet hôtelier se greffera notamment à l’établissement du centre-ville d’Alma au terme d’une phase d’investissements qui devrait totaliser de 2,5 M$ à 3 M$.

C’est l’un des projets qui seront menés par Carl Maltais, Mario Gagné et Chantale Tremblay, dorénavant copropriétaires à parts égales de l’entreprise. D’ici un an, leur plan est d’aménager de 16 à 20 chambres d’hôtel au 1er ainsi qu’au 2e étage du bâtiment qui fait le coin des rues Sacré-Cœur et Saint-Joseph. « J’ai vu ce que Chantale et Mario ont fait dans le centre-ville, et ça m’intéressait vraiment d’embarquer dans ce genre de projets-là avec eux », affirme Carl Maltais.

Les travaux de construction seront lancés au début d’août et devraient se terminer quelque part en 2026. Le resto-bar demeurera ouvert durant les travaux.

La fin du Cité Rock

L’arrivée du volet hôtelier entraînera du même coup la disparition du Cité Rock, qui constituait jusque-là le volet discothèque du restaurant-bar Le Crapaud. Si cette annonce fera sans doute soupirer quelques nostalgiques, il faut dire que depuis quelques années, le Cité Rock servait surtout de salle de réception disponible pour la location. Ce volet sera d’ailleurs maintenu grâce à la division du rez-de-chaussée en deux sections. D’un côté, le resto-bar, et de l’autre, une salle de réception locative pouvant accueillir jusqu’à 70 convives.

« On va devoir rapetisser un peu Le Crapaud, mais ça va nous permettre d’avoir une belle salle en location. C’était important de garder ça parce que ça marche très fort », indique Mario Gagné.

Ce dernier précise que cette nouvelle salle sera prête à accueillir ses premiers clients cet automne. La portion resto-bar sera légèrement modifiée au passage. Les toilettes pour dames seront entre autres relocalisées à côté de celles des hommes. Le bar sera aussi reconfiguré pour mieux convenir à l’espace réduit. « Ça va être très convivial et plus adapté à la demande », estime Mario Gagné.

Nouvel horaire, nouveau menu

Le Crapaud jouira par ailleurs d’une toute nouvelle terrasse permanente de 80 places au terme des travaux en cours sur les rues Saint-Joseph et Sacré-Cœur.

Une fois la terrasse inaugurée, Le Crapaud fonctionnera sur un horaire de six à sept jours par semaine et sera ouvert de 12h à 23h les mercredis, jeudis et vendredis et de 14h à 23h les autres jours.

Un nouveau menu du midi sera ainsi instauré, tandis que ceux du soir seront renouvelés. C’est au nouveau chef cuisinier du Crapaud, lequel entrera en fonction sous peu, que reviendra le soin de déterminer les plats qui seront servis.

« On s’en va vers une grande transformation, et je suis certain que Le Crapaud a encore beaucoup de belles années devant lui », conclut Carl Maltais, optimiste.