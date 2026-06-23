Alma dépose un projet de 4,4 M$ au PAFIRSPA

La Ville d’Alma a officiellement déposé auprès du gouvernement du Québec une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) afin de procéder à la reconstruction du pavillon d’accueil du Centre plein air Dorval.

Évalué à 4,4 millions de dollars, le projet vise à remplacer le bâtiment actuel, construit il y a plus de 50 ans et aujourd’hui arrivé à la fin de sa vie utile. La demande prévoit la démolition du chalet existant et la construction d’un nouveau pavillon d’accueil moderne, durable, accessible universellement et adapté aux besoins actuels et futurs des utilisateurs.

Le Centre plein air Dorval constitue une infrastructure de plein air majeure pour Alma et l’ensemble de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Situé au coeur du Parc d’une rive à l’autre, il accueille chaque année des milliers de citoyens, de visiteurs, de familles, de groupes scolaires et d’organismes qui y pratiquent notamment le ski de fond, la raquette, le fatbike, le vélo de montagne, la randonnée et l’escalade. Plus de 2 100 jeunes ont fréquenté le site dans le cadre d’activités scolaires au cours de la dernière année seulement.

« Le Centre Dorval est bien plus qu’un chalet de ski. C’est un lieu d’apprentissage, de découverte et d’activité physique qui joue un rôle essentiel pour notre population et pour l’ensemble de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Malheureusement, le bâtiment actuel ne répond plus aux besoins d’aujourd’hui. Sa reconstruction est devenue incontournable afin d’assurer la poursuite des

activités et de soutenir leur développement pour les prochaines décennies », a souligné la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont.

Le futur pavillon permettra notamment d’améliorer l’accessibilité universelle, d’offrir des espaces mieux adaptés à l’accueil des groupes scolaires et des événements, de moderniser les installations sanitaires et de répondre à plusieurs enjeux liés à la capacité d’accueil, à l’entreposage des équipements ainsi qu’à l’approvisionnement en eau.

Pour la Ville d’Alma, il s’agit d’un projet structurant qui contribuera à renforcer l’attractivité du territoire, à favoriser les saines habitudes de vie et à accompagner le développement du Parc d’une rive à l’autre, dont la reconnaissance à titre de parc régional est en cours.

« Le Centre Dorval est un actif collectif exceptionnel. Investir dans cette infrastructure, c’est investir dans la qualité de vie de nos citoyens, dans l’accessibilité au plein air pour les jeunes et les familles, ainsi que dans le développement récréotouristique de toute notre région. Ce projet permettra également de doter notre milieu d’installations à la hauteur de l’importance que représente aujourd’hui le Centre Dorval pour Alma et pour l’ensemble de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est », a ajouté la mairesse.

La Ville d’Alma souhaite maintenant pouvoir compter sur l’appui du gouvernement du Québec afin de concrétiser ce projet qui permettra d’assurer la poursuite et le développement des activités du Centre plein air Dorval pour les décennies à venir.