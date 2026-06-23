Une sortie en kayak au profit de SP Canada Lac Saint Jean le 5 juillet

Une soixantaine de kayakistes sont attendus le 5 juillet 2026 sur la plage de l’Auberge des Îles, à Saint‑Gédéon, pour prendre part à une activité nautique sur le lac Saint‑Jean au profit de SP Canada Lac‑Saint‑Jean.

Cette randonnée-bénéfice en kayak de mer permettra aux participants de contribuer directement au mieux‑être des membres de l’organisme, qui offre plusieurs services d’accompagnement et de soutien aux personnes touchées par la sclérose en plaques de la région.

Proposée au coût de 125 $, l’expérience comprend une formation de base, la location des kayaks ainsi que tout l’équipement de sécurité requis. Des guides qualifiés encadreront les groupes afin d’assurer un parcours sécuritaire, peu importe le niveau d’expérience des participants.

Deux départs sont prévus au cours de la journée, soit à 10 h et à 13 h 30. Entre les deux sorties, un dîner sera servi sur la plage à compter de 11 h 30. L’organisation prévoit également de l’animation et la remise de prix de présence.

Les organisateurs se sont fixés comme objectif d’amasser 6 000 $ pour SP Canada Lac‑Saint‑Jean. Cette somme contribuera à pérenniser les services offerts aux personnes vivant avec la sclérose en plaques dans la région.

Les billets sont disponibles en ligne au https://bit.ly/kayaksp.