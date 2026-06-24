Première pelletée de terre pour la patinoire de Larouche

Les travaux de la future patinoire couverte de Larouche ont débuté, a annoncé la municipalité en compagnie du ministre responsable de la région, Éric Girard. Le projet voit le jour notamment grâce au Programme gouvernemental d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Au total, ce sont plus de 2,8 millions de dollars qui sont investis, dont 1,7 million provenant du PAFIRSPA.

Le projet, initialement estimé à 3,6 millions de dollars, a dû être réévalué. « On a enlevé un peu de superflu », explique le maire. La taille de la patinoire a été revue à la baisse et les toiles prévues autour de celle-ci ont été supprimées. Pour le maire de la municipalité, « il était temps » de passer à l’action. Le même projet aurait coûté presque deux fois moins cher au moment de sa première proposition, il y a 20 ans.

Selon Éric Girard, c’est grâce à la qualité du dossier de la municipalité que celle-ci a pu bénéficier de la subvention cette année. « Ils ont coché toutes les cases, c’est un dossier très bien monté par la municipalité », a-t-il confirmé.

Un projet attendu depuis longtemps

« Je me rappelle que les conseils d’il y a 20 ans rêvaient de cette annonce », explique le maire de Larouche, qui souligne la demande importante de la part des citoyens. Le ministre Éric Girard était lui aussi fier de voir les travaux débuter : « L’annonce, c’est une chose. Quand on voit la pelletée de terre, on se dit : bon, enfin, ça se concrétise. Je sais tout le travail que ça vous a demandé de l’annonce à aujourd’hui. »

D’autres projets en attente

La municipalité de Larouche a encore plusieurs autres projets en attente, dont certains qui datent déjà de plusieurs années, comme la réfection de la route des Fondateurs : « Ça fait déjà la troisième année qu’on le dépose et qu’il est refusé avec les problématiques du gouvernement. Ils n’ont pas de sous pour les infrastructures », déplore M. Guy Lavoie. Ce sont 4,3 kilomètres qui attendent d’être rénovés pour un montant d’environ 5 millions de dollars.

La municipalité attend aussi avec impatience sa nouvelle garderie ainsi qu’une nouvelle caserne.