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Logements adaptés Les Appartements Delphine, la pionnière

Les candidatures sont ouvertures pour l’accès à un logement

Le 25 juin 2026 — Modifié à 08 h 22 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Alors que les travaux de construction avancent rondement, Les Appartements Delphine, la pionnière ont récemment ouvert les candidatures pour l’accès à l’un de ses logements.

L’immeuble situé dans le secteur d’Hébertville, anciennement la résidence pour aînés Le Pionnier, comptera 20 appartements adaptés de tailles 3 ½, 4 ½ et 5 ½.

Les logements s’adressent prioritairement aux familles monoparentales ainsi qu’aux familles et aux personnes vivant avec une déficience physique et/ou intellectuelle ou avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

Les logements pourront être intégrés à compter du 1er septembre 2026. Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature dès maintenant en écrivant à l’adresse courriel suivante : delphinelapionniere@outlook.com.

Les profils qui ne correspondent pas exactement aux critères de priorisation, mais qui présentent néanmoins des facteurs de vulnérabilité, sont également encouragés à déposer une demande. Toutes les candidatures seront analysées par un comité. De plus, les logements pourront être admissibles au Programme de supplément au loyer (PSL), permettant ainsi aux locataires éligibles de consacrer environ 25 % de leur revenu annuel au logement.

Un projet pour et par la collectivité

L’implantation des Appartements Delphine représente un investissement de plus de 10 M$. Le projet a été rendue possible grâce à une « volonté commune et à la mobilisation de bénévoles engagés », indique l’équipe derrière le projet, rappelant que l’immeuble vise à répondre à « un besoin criant en logements abordables et adaptés pour des clientèles souvent confrontées à des enjeux de vulnérabilité et à une rareté de ressources résidentielles appropriées ».

« Les Appartements Delphine, c’est bien plus qu’un immeuble. C’est une volonté de créer un milieu de vie sécurisant, chaleureux et inclusif, ancré dans une communauté dynamique et accessible. C’est un milieu de vie axé sur l’autonomie, où les résidents peuvent librement choisir de recevoir des services externes, selon leurs besoins. »

On estime que le secteur d’Hébertville offre un environnement propice à l’épanouissement des familles avec ses écoles, ses services de proximité, ses infrastructures accessibles et sa richesse naturelle.

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