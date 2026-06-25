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Fortes pluies

Hébertville appelle à la vigilance face aux refoulements d’égout

Le 25 juin 2026 — Modifié à 08 h 26 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Municipalité d’Hébertville lance un appel à la prudence à ses citoyens à la suite d’épisodes de fortes pluies ayant provoqué des refoulements d’égout et des épisodes d’accumulation d’eau sur les terrains résidentiels

Mardi dernier, en à peine 30 minutes, entre 35 et 40 millimètres de pluie se sont abattus sur le secteur, dépassant rapidement la capacité des infrastructures municipales, rapporte Radio-Canada.

Le maire, Marc Richard, souligne que certaines zones sont particulièrement vulnérables lors de précipitations intenses. Les secteurs de Saint-Bruno et d’Hébertville, notamment la rue Potvin Sud, présentent un risque accru en raison du vieillissement des infrastructures municipales.

Afin de limiter les dégâts potentiels, la Municipalité recommande aux citoyens d’adopter plusieurs mesures préventives. Parmi celles-ci, l’installation d’un clapet antiretour figure en tête de liste. Les résidents sont également invités à réduire l’utilisation de la chasse d’eau pendant les périodes de fortes pluies.

La Municipalité encourage aussi l’installation d’aménagements extérieurs, comme la végétalisation des abords des maisons et la redirection des gouttières vers des zones végétalisées, ce qui favorise l’absorption naturelle de l’eau et permet d’en éviter l’accumulation près des fondations.

De son côté, la Municipalité indique qu’elle poursuit la surveillance de la situation et qu’elle entreprendra des analyses afin d’évaluer les possibilités d’amélioration de ses infrastructures.

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