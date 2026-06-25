Le parcours du combattant de Guy Desrosiers

Guy Desrosiers a trouvé une façon bien à lui de chasser les idées noires alors qu’il doit à nouveau lutter contre le cancer. Parmi d’autres occupations, le directeur des affaires publiques de la filiale 276 de la Légion royale canadienne s’emploie à rédiger un cahier mensuel dans lequel il aborde différents pans de l’histoire des Forces armées canadiennes.

En effet, l’Almatois originaire d’Hébertville-Station suit actuellement des traitements de chimiothérapie pour une récidive du cancer des poumons, dont il a été diagnostiqué une première fois en 2020, six ans après avoir vaincu un cancer du rein.

Cela fait donc trois fois en 11 ans que l’homme de 59 ans doit combattre le cancer. C’est par ailleurs le cancer des poumons qui a emporté son père. Ce qui distingue leur cas, toutefois, c’est la recherche qui a été réalisée entre-temps. « Mon père, dit-il, est mort dix mois après son diagnostic. La différence entre nous deux, c’est la recherche qui a avancé. »

La Nouvelle de la 276

Mais comme le souligne Guy Desrosiers — et ce n’est pas le premier— un cancer, ça se combat aussi par le moral. C’est pour cette raison qu’il s’efforce de se garder l’esprit occupé en s’employant à quelque chose qu’il affectionne : retracer l’histoire des Forces armées canadiennes pour la mettre en mots.

Depuis novembre 2021, l’Almatois est responsable de la production de la Nouvelle de la 276, un cahier illustré portant sur l’histoire militaire canadienne où se côtoient récits historiques, hommages et sections informatives portant, par exemple, sur les différents véhicules militaires, leurs caractéristiques et leur histoire. « Je fais ça pour que l’histoire ne se perde pas et parce que ça me fait plaisir. […] En ce moment, j’écris l’histoire des 450 escadrons de l’Aviation royale canadienne, d’une côte à l’autre. »

Pour chaque numéro mensuel, Guy Desrosiers fait imprimer une soixantaine d’exemplaires qu’il distribue aux membres de la filiale 276 de la Légion royale canadienne. Il en envoie aussi un certain nombre par courriel en format électronique.

En plus de s’occuper de la rédaction et de la recherche, qu’il effectue principalement au sein des archives officielles des Forces, le quinquagénaire sollicite la participation de commanditaires locaux afin de financer la production des éditions et d’amasser des fonds.

Soutien aux anciens combattants

La mission de la Légion royale canadienne est de venir en aide aux vétérans, y compris les membres en service actif des Forces armées canadiennes et de la GRC, et leur famille, de promouvoir le Souvenir et d’être au service des collectivités.

En ce sens, les filiales de la Légion amassent des fonds chaque année afin de les redistribuer en fonction des besoins des légionnaires et de la collectivité. Selon Guy Desrosiers, la Légion 276 récolte en moyenne 10 000 $ par année.

C.V.

Guy Desrosiers a été cadet de 1980 à 1985. Il a ensuite travaillé comme chauffeur, entre autres comme contractant pour les Forces armées canadiennes, de 1985 à 1991.

En 1991, à titre d’ancien cadet, l’Almatois a cofondé avec le major Gaston Blackburn l’organisme civil Recherche et sauvetage aérien du Québec région 02, après quoi, en 1997, il s’est vu offert un poste de supervision dans la division d’Alma des cadets de l’air par son ami Roméo Dallaire. Puis, en 1998, Guy Desrosiers s’est officiellement enrôlé dans les Forces armées en tant qu’officier du corps instructeur cadet. « Le but, c’est de leur apprendre [aux cadets] le leadership, l’esprit d’équipe, la discipline et à se développer comme personne. Moi, ça m’a beaucoup aidé. »