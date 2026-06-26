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Vendredi, 26 juin 2026

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Temps de lecture : 58s

Récolte de denrées alimentaires

Un Noël du campeur pour aider les familles dans le besoin

Le 26 juin 2026 — Modifié à 11 h 53 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La Table de lutte à la pauvreté pour l’inclusion sociale Lac-Saint-Jean-Est lance une grande activité de récolte de denrées alimentaires non périssables directement dans les campings du secteur. La collecte de denrées s’effectue dans le cadre des activités du Noël des campeurs.  

Sous le slogan « Parce qu’on a faim toute l’année », cette campagne vise à rappeler que les besoins alimentaires ne disparaissent pas après la période des Fêtes, alors que de nombreuses familles continuent de faire face à des enjeux d’insécurité alimentaire tout au long de l’année. 

L’organisme ajoute que la saison estivale représente aussi une période difficile pour de nombreuses personnes en situation de pauvreté. L’été entraîne souvent une hausse des dépenses en ce qui a trait aux camps de jour, à la garde des enfants, une alimentation accrue à la maison en l’absence des repas scolaires, sans compter la hausse du coût de certains aliments. Pour plusieurs familles, ces coûts supplémentaires exercent une pression importante sur un budget déjà fragile.

Les campeurs sont donc invités à poser un geste concret en apportant des denrées non périssables lors de leur passage dans les campings participants au Lac-Saint-Jean. Des points de collecte sont installés sur place jusqu’au 26 juillet afin de faciliter les dons. Toutes les denrées recueillies seront redistribuées par la Moisson d’Alma aux personnes et familles qui en ont besoin vivant sur le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est.

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