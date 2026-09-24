Quatre maisons et quatre cabanons touchés par les flammes à Alma

Le chemin Bellerive à Alma a été le théâtre d’un important incendie, qui a occupé les pompiers durant une bonne partie de l’après-midi de mercredi. Au total, quatre maisons et quatre cabanons ont été touchés par les flammes.

Selon le Quotidien, près d’une quarantaine de sapeurs d’Alma et des municipalités avoisinantes ont été dépêchés sur les lieux. Également, aucune personne n’a été blessée durant cette opération. Le chef aux opérations du service incendie de la Ville d’Alma, Jacky Piquette, souligne que le chemin Bellerive est un secteur de villégiature avec des maisons et des chalets habitables durant l’année.

Il précise que lorsqu’il y a des cabanons autour, de l’essence ou du propane peuvent s’y retrouver, ce qui peut accélérer la propagation dans ces cas-là. Mentionnons que les pompiers seront de retour sur les lieux jeudi matin pour tenter de mettre le doigt sur les causes de l’incendie.