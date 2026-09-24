Alma accueillera pour la première fois un Congrès national de généalogie

Des passionnés de généalogie seront réunis à Alma durant trois jours cette fin de semaine. Du 25 au 27 septembre, la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean et l’équipe du Projet Balsac de l’UQAC accueilleront pour la première fois le Congrès national de généalogie.





Organisé tous les deux ans par la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, l’événement qui se déroulera à l’Hôtel Universel devrait réunir une centaine de participants venus de plusieurs régions selon Anne-Julie Néron, la directrice générale de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean.





« C’est un congrès qu’on n’a jamais accueilli. On avait envie de les inviter. »





Pendant trois jours, les participants pourront assister à une série de conférences portant sur l’histoire familiale et sociale du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Mais l’événement ne s’adresse pas uniquement aux généalogistes aguerris. La programmation a également été conçue pour intéresser le grand public.





Un passe-temps qui demande de la patience





Pour Anne-Julie Néron, la généalogie est beaucoup plus qu’une simple recherche de noms et de dates dans un arbre familial.





« La généalogie, c’est l’histoire des familles, des mouvements, des gens qui sont venus, où ils étaient et où ils habitaient. Les migrations, les déplacements… Quand on fait de la généalogie, on veut savoir qui étaient nos ancêtres, où ils ont habité, etc. »





Les passionnés peuvent consacrer plusieurs heures par semaine à leurs recherches afin de retrouver des actes de naissance, de mariage ou de décès, des recensements, des photographies et différents documents permettant de reconstituer le parcours de leurs ancêtres.





« Ils en mangent! Ils font beaucoup de recherche. C’est un passe-temps qui peut demander plusieurs heures par semaine. Ils s’investissent beaucoup. », souligne-t-elle.





La tenue du congrès à Alma permettra de faire découvrir le travail réalisé depuis plusieurs années par la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean. Son service d’archives et de généalogie compte notamment sur des bénévoles qui, depuis une vingtaine d’années, transcrivent des actes de mariage, de naissance et de décès ainsi que des actes de recensement.





Plus récemment, des cartes mortuaires et des renseignements sur les emplacements de cimetières ont également été ajoutés aux ressources disponibles.





« C’est important de les faire connaître, de mettre en valeur le travail de nos généalogistes et de faire connaître à la population quels outils sont accessibles très facilement », affirme Anne-Julie Néron.





De la généalogie à la génétique





Le congrès permettra aussi de jeter un regard plus large sur l'histoire régionale grâce à la participation du Projet Balsac, une vaste entreprise de recherche amorcée par Gérard Bouchard dans les années 1970 et aujourd’hui rendue publique.





Durant le congrès, la généalogie sera abordée sous plusieurs angles : génétique, ethnographie, démographie, histoire sociale et familiale ainsi qu’avec des archives photographiques et audiovisuelles. Des conférences porteront notamment sur l’histoire de la population régionale, l’histoire des femmes et l’histoire des Innus de Mashteuiatsh.



