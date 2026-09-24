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 Temps de lecture : 33s

Vers une piste cyclable reliant le Parc Falaise à la Pointe-des-Américains

Le 24 septembre 2026 à 13 h 00
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste

Lors de son plus récent conseil de ville, Alma a autorisé le dépôt d’une demande financement au Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU). La demande concerne plus précisément le raccordement de la piste cyclable se terminant actuellement au Parc Falaise à celle de la rue Saint-Anne se rendant jusqu’à la Pointe-des-Américains.

À partir du Parc Falaise, le tracé passerait d’abord sous le pont Carcajou, puis rejoindrait l’avenue Robitaille en traversant la rue Jean XXIII. De l’avenue Robitaille, la piste bifurquerait vers l’est pour se raccorder au tronçon de la rue Sainte-Anne, aménagé dans les dernières années à partir du coin de l’avenue Larouche. 

Il serait ainsi possible pour les cyclistes, les coureurs ou les marcheurs de se rendre jusqu’à la piste multifonctionnelle de la Pointe-des-Américains à partir du Parc Falaise, un point central de la ville d’Alma. 

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