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Dans le cas d’une acceptation au PAFIRSPA

La Ville d’Alma se tient prête à construire le nouveau Centre plein air Dorval

Le 24 septembre 2026 - Modifié à 11 h 40 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste

Cet été, la Ville d’Alma a fait une demande de subvention de 4,4 M$ auprès du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) afin de procéder à la reconstruction du pavillon d’accueil du Centre plein air Dorval. Bien que la municipalité soit toujours en attente d’une réponse, elle poursuit les travaux préparatoires au cas où le projet serait accepté.

En conseil de ville la semaine dernière, Alma a ainsi adopté une résolution pour la réalisation des travaux d’ingénierie.

« On continue de se préparer en faisant réaliser les plans et devis du projet. Comme ça, si on a une acceptation, on serait prêt à rapidement passer à l’action et à construire un tout nouveau pavillon », affirme la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont.

Cette dernière précise que la Ville avait procédé de la même façon lors de la demande d’aide financière pour la reconstruction de la piscine Naudville, demande à laquelle le gouvernement du Québec avait répondu favorablement.  « On est très confiant! », lance la mairesse.

Rappelons que le projet vise à remplacer le bâtiment actuel, construit il y a plus de 50 ans et aujourd’hui arrivé à la fin de sa vie utile. La demande d’aide financière prévoit la démolition du chalet existant et la construction d’un nouveau pavillon d’accueil « moderne, durable, accessible universellement et adapté aux besoins actuels et futurs des utilisateurs », indique la municipalité.

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