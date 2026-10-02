Denys Tremblay, mieux connu sous le nom de Sa Majesté le roi patriote Denys Ier de L’Anse, est décédé aujourd’hui à l’âge de 75 ans. Il avait incarné ce personnage royal pendant plus de 20 ans.

La nouvelle a été annoncée par voie de communiqué par le centre Bang de Saguenay.

« Artiste, penseur, professeur émérite, Denys était membre éminent de notre communauté artistique, et il a su insuffler à notre organisation son esprit audacieux et périphérique. Notre cher Denys poursuit ainsi sa trajectoire à travers les poussières d’étoiles périphériques pour aller rejoindre la hauteur des aspirations, la profondeur des idées et la largeur des points de vue », témoigne l’organisme.

Depuis plusieurs années, l’homme était atteint d’un cancer.

Également connu sous le nom de L’Illustre Inconnu, Denys Tremblay était le conjoint de la princesse Marie-Andrée Ouellet. Il était le fils de feu Charles-Ernest Tremblay et de feu Rose-Hélène Simard.

Conformément à ses dernières volontés, la famille n’accueillera pas de visiteurs. Il n’y aura ni exposition mortuaire, ni repas, ni messe, malgré le fait que le défunt royal était un croyant sincère, bien qu’imparfait.

« Gardez vos dons, payez vos factures, offrez des fleurs à vos amoureux et souriez en réalisant que cet illustre inconnu fut le seul Québécois à avoir réussi son accession démocratique à la pleine souveraineté citoyenne par référendum. »

Lors de son couronnement en 1997, Denys Ier a créé la toute première monarchie municipale au Québec. Plus de 1 500 personnes venues de partout dans le monde, dont des représentants des médias, s’étaient déplacées dans la région pour assister à la cérémonie.

Ayant duré trois ans, le royaume de L’Anse-Saint-Jean était un projet artistique visant à financer la création d’une fresque végétale sur une paroi de la montagne de ski Mont-Édouard. Le projet n’a toutefois jamais vu le jour.

Artiste multidisciplinaire, Denys Tremblay a marqué le milieu culturel régional par ses installations audacieuses, le Symposium international de sculpture environnementale de Chicoutimi en 1980 et son rôle dans la sauvegarde de la Maison Arthur Villeneuve. Professeur émérite, il a également contribué au développement de l’école NAD de l’UQAC à Montréal et défendu de nombreuses causes culturelles au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ses œuvres ont été acquises par plusieurs musées prestigieux, notamment à l’étranger.