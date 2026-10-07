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Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

Une forêt urbaine verra le jour dans le secteur du banc de sable

Le 07 octobre 2026 - Modifié à 14 h 28 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

La Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix fera l’aménagement d’une forêt urbaine collective dans le secteur du banc de sable. Inscrite dans une volonté de développer un espace naturel et récréatif répondant aux besoins du plus grand nombre, celle-ci sera accessible à l’ensemble de la communauté.

Le conseil municipal a dévoilé sa vision du projet pour l’avenir du secteur le 29 septembre dernier, lors d’une séance d’information.

Des travaux forestiers visant à sécuriser et à aménager les secteurs touchés par les chablis seront amorcés à l’automne 2026.

Le banc de sable deviendra un espace collectif favorisant la marche, la découverte de la nature et la pratique d’activités récréatives compatibles avec la protection du milieu.

Ces interventions représentent la première étape d’un projet à long terme visant à créer un milieu naturel accueillant, durable et accessible.

Le développement d’une offre de ski de fond est également envisagé à compter de l’hiver 2027-2028. Cette bonification demeure toutefois conditionnelle à la réalisation de certaines infrastructures, dont un stationnement adapté. Des demandes d’aide financière seront également déposées afin de soutenir la concrétisation de ce projet.

Tout en assurant la protection et la mise en valeur du territoire, la Ville souhaite structurer l’accès au site, assurer la sécurité des usagères et des usagers, protéger les milieux naturels, favoriser la mobilisation du milieu et créer un espace collectif accessible à tous.

Dans le cadre de cette réflexion, le conseil municipal a annoncé que la pratique du vélo de montagne ne sera plus autorisée dans le secteur du banc de sable.

Le conseil municipal a également considéré les enjeux de cohabitation entre les différentes clientèles qui fréquentent le site. Dans la perspective de développer un espace davantage axé sur la marche, l’accès à la nature et les activités familiales, le partage des sentiers entre cyclistes et piétons présente des défis importants en matière de sécurité et d’expérience utilisateur.

 

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