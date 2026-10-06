William Fradette ramène le Lac-Saint-Jean dans le giron péquiste

Alors que le Parti québécois accède au pouvoir, le péquiste William Fradette reprend la circonscription de Lac-Saint-Jean aux mains de la Coalition Avenir Québec. Le député succède au caquiste Éric Girard, qui détenait le siège depuis 2018.

Après deux tentatives infructueuses, William Fradette aura finalement réussi à se faire élire dans la circonscription où il a grandi. "Jamais deux sans trois!", a-t-il répété ce soir sous les applaudissements de ses partisans.

Le candidat du Parti québécois a remporté la victoire au terme d’une campagne au cours de laquelle il a notamment mis de l’avant la décentralisation, les enjeux régionaux et le projet d’indépendance du Québec.

Le résultat marque un changement de représentation pour Lac-Saint-Jean alors que la circonscription était représentée depuis 2018 par le caquiste Éric Girard. En 2022, Fradette avait obtenu 25,6 % des suffrages, terminant deuxième derrière le candidat caquiste, qui avait récolté 51,5 % des voix.

Cette fois, le péquiste a réussi à transformer sa troisième campagne provinciale en victoire. Juriste de formation et ancien journaliste au Journal Le Lac-Saint-Jean, William Fradette travaillait jusqu’à récemment comme directeur du service de recherche de l’aile parlementaire du Parti québécois. Il avait également été conseiller politique du député fédéral de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, de 2019 à 2023.