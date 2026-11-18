Une ancienne employée de la Municipalité de Labrecque fait face à plusieurs accusations criminelles à la suite d’une enquête menée par le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC).

Bianka Simard, qui occupait le poste d’adjointe administrative au sein de la municipalité, est accusée de fraude ainsi que de fabrication et d’utilisation de faux documents. Selon les conclusions de l’enquête du CLCC, elle aurait modifié ses feuilles de temps et divers documents administratifs dans le but de s’approprier plusieurs milliers de dollars appartenant à la Municipalité de Labrecque. Le CLCC n’a pas précisé le montant exact qui aurait été détourné.

Les gestes reprochés auraient été commis sur une période de plus de trois ans, soit entre le 1er janvier 2021 et le 21 mai 2024. L’accusée a été congédiée par la municipalité en avril 2024.

Bianka Simard devra comparaître le 15 décembre 2026 au palais de justice de Chicoutimi afin de répondre aux accusations portées contre elle.