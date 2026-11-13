Perquisition en matière de stupéfiants à Alma : deux personnes arrêtées

Le 11 novembre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) du poste de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants sur la rue Bourgeois Ouest, à Alma.

Sur place, un homme de 41 ans et une femme de 42 ans ont été arrêtés et interrogés. Ils ont ensuite été libérés dans l'attente de la suite des procédures. Les deux individus pourraient comparaître devant la cour à une date ultérieure et faire face à des accusations liées au trafic de stupéfiants.

Au cours de l'opération, les policiers ont notamment saisi près de 300 comprimés de méthamphétamine, plus de 30 grammes de cocaïne, du GHB, des médicaments d'ordonnance, des cigarettes de contrebande, une bonbonne de poivre de Cayenne, deux imitations d'armes à feu, du matériel servant à la vente de stupéfiants et divers objets pouvant être liés à des dossiers de vol.

La SQ rappelle finalement que toute information concernant le trafic ou la production de stupéfiants peut être transmise en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l'information criminelle, au 1 800 659-4264.