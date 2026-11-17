La Ville d’Alma prévoit d'investir plus de 107,4 M$ dans ses infrastructures et ses équipements municipaux au cours des trois prochaines années.

Adopté en séance extraordinaire par le conseil municipal, le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2027-2029 prévoit des dépenses de 45,6 M$ dès 2027, principalement consacrées aux immeubles municipaux, au réseau électrique et aux infrastructures d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux.

À eux seuls, ces secteurs accapareront environ les trois quarts des investissements prévus pour la prochaine année. Parmi les principaux chantiers figure la réfection des réseaux électriques et des conduites d’aqueduc et d’égout dans le quartier Riverbend, qui nécessitera environ 10 M$. La Ville prévoit également consacrer 8 M$ à la réfection des postes de pompage Auger et Taché, ainsi que 5,4 M$ à des travaux majeurs à l’hôtel de ville.

D’autres investissements importants sont prévus, notamment 4,5 M$ pour des travaux de voirie, dont le pavage et la réfection de trottoirs, et 3,3 M$ pour la réfection du presbytère Saint-Joseph. Le déploiement de compteurs intelligents sur le réseau électrique municipal représente pour sa part une enveloppe de 1,3 M$.

Le PTI comprend aussi deux projets dont la réalisation dépendra de l’obtention de subventions, soit la construction d’un nouveau pavillon d’accueil au Centre plein air Dorval, évaluée à 3,8 M$, et l’aménagement d’une piste cyclable à partir du parc Falaise, sous le pont Carcajou, auquel 506 000 $ seraient consacrés.

Pour financer les projets de 2027, Alma prévoit notamment recourir à des emprunts de 30,9 M$ et obtenir 6,1 M$ en subventions. Une somme de 8,6 M$ proviendra également de paiements comptants, du fonds de roulement et des réserves municipales.

La mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, affirme que cette planification sur trois ans permettra à la municipalité de coordonner ses chantiers et d'en prévoir le financement en fonction de la capacité de payer des contribuables.

Pour les deux années suivantes, la Ville prévoit des investissements de 32,1 M$ en 2028 et de 29,7 M$ en 2029.