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 Temps de lecture : 38s

Une femme décède dans un lit escamotable à Saint-Félicien

Le 09 octobre 2026 à 11 h 00
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Une femme est décédée dans son lit escamotable le 25 septembre dernier à Saint-Félicien. Une enquête policière a été ouverte afin de faire la lumière sur les événements.

La dame demeurait à la résidence pour aînés Les Habitations du Carrefour, à Saint-Félicien. Son décès a été constaté à 8 h 45 par les services d’urgence dépêchés sur place.

Sans donner plus de détails, la porte-parole de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier, indique que l’enquête suit son cours et qu’un technicien en identité judiciaire tente de déterminer les circonstances entourant le décès.

Il s’agirait probablement d’une mort accidentelle, ajoute Mme Fournier.

Cet événement n’est pas le premier du genre dans la province. Quelques situations similaires seraient survenues au cours des dernières années.

C’est notamment le cas en 2012, lorsqu’une résidente de 86 ans de Shawinigan serait décédée après avoir été coincée pendant plusieurs heures entre son lit escamotable et le mur de sa chambre.

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