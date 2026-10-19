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 Temps de lecture : 44s

200 personnes rassemblées à Alma pour la Nuit des sans-abri

Le 19 octobre 2026 - Modifié à 14 h 50 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Près de 200 personnes se sont réunies le 16 octobre dernier à Alma à l’occasion de la 37e Nuit des sans-abri. Partout à travers la province, l’événement a été l’occasion de sensibiliser la population aux causes de l’itinérance et aux solutions à mettre collectivement en place.

L’événement, tenu au parc Falaise, a permis aux participants de démontrer leur appui aux personnes dans le besoin, mais également de mieux comprendre les réalités vécues au quotidien par les personnes en situation d’itinérance.

Ce fut également l’occasion d’entendre différents témoignages, de participer à une œuvre collective et de démystifier certaines croyances erronées entourant l’itinérance.

Pour une troisième année, la Nuit des sans-abri a pu compter sur l’artiste engagé Samian comme porte-parole provincial. Celui-ci a porté un message d’égalité et de respect, inspiré notamment par son vécu, lui qui a retrouvé son père alors que ce dernier était en situation d’itinérance. Selon le comité organisateur de l’événement, son regard humain rappelle que chaque personne mérite d’être traitée avec dignité.

À Alma, la Nuit des sans-abri en était cette année à sa cinquième édition.

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