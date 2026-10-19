Trottinettes électriques : hausse des collisions et projet pilote prolongé

Le nombre de personnes blessées ou même tuées en utilisant un appareil de transport personnel motorisé (ATPM) tel une trottinette électrique a quadruplé en deux ans. Ces chiffres impliquent uniquement les collisions survenues avec des automobiles.

Selon des données de la SAAQ rapportées par le Journal de Montréal, 162 utilisateurs d’un ATPM ont été blessés ou tués dans une collision routière en 2025, contre 46 en 2023. Rappelons que le projet pilote de trois ans encadrant les trottinettes électriques, qui devait prendre fin cet été, a été prolongé jusqu’en 2028 sans changement de réglementation.

Certaines règles actuelles imposent notamment un âge minimal de 14 ans, le port du casque et une vitesse de 25 km/h ou moins, sous peine d’amendes de 100 $ à 200 $. La porte-parole du Service de police de Saguenay, Tanya Lapointe, donne pour sa part quelques précisions entourant le fait de laisser un jeune enfant conduire seul certains quads électriques et à essence. Elle rappelle que dans la première catégorie l’âge minimal est fixé à 14 ans, alors que dans la seconde il est à 16 ans.

Laisser un jeune conduire ce type de véhicules alors qu’il n’a pas l’âge légal pourrait valoir à un parent une amende de 450 $. Sans compter le risque d’accident avec blessures, alors qu’un procureur pourrait aussi, selon les cas, porter des accusations de négligence criminelle.