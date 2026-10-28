115 gestionnaires municipaux réunis à Alma dans le cadre d’un colloque

La MRC de Lac-Saint-Jean-Est est l’hôte de la 5e édition du colloque organisé conjointement par l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec et l’Association des directions du développement économique local du Québec. L’événement, qui se déroule jusqu’au 30 octobre à l’Hôtel Universel d’Alma, rassemble quelque 115 participants provenant des différentes régions du Québec.

Le colloque vise à favoriser les échanges entre les intervenants municipaux afin de leur permettre de partager leurs pratiques, d’approfondir leurs connaissances et d’explorer de nouvelles avenues de collaboration autour des enjeux qui touchent les organisations municipales et le développement économique des territoires.

La programmation s’est amorcée aujourd’hui avec une conférence de Michel Venne, directeur général, conférencier et expert en santé et performance humaines. Dans sa présentation intitulée Trousse de survie pour situation de crise, il a abordé les différentes formes de crises auxquelles peuvent être confrontées les organisations municipales, tout en présentant des outils et des réflexes permettant de mieux réagir face à l’adversité.

En marge des activités de formation, les participants ont également pu découvrir certains attraits du territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est grâce à des visites des installations de Rio Tinto ainsi que de l’Odyssée des Bâtisseurs.

La MRC Lac-Saint-Est souligne que les thèmes du développement durable et de la planification territoriale occuperont une place importante lors de la suite du colloque. En effet, parmi les conférences prévues, l’une portera sur la démarche entreprise par la MRC de Lac-Saint-Jean-Est dans le cadre de la révision de son schéma d’aménagement et de développement ainsi que de son plan climat.

Le directeur général du Centre québécois de développement durable, Nicolas Gagnon, présentera également Activateur 360. Sa conférence mettra notamment en lumière les occasions qu’offre le financement durable pour soutenir le développement économique des territoires et accélérer la réalisation de projets.

Le colloque prendra fin vendredi avec un déjeuner entre les participants, suivi de la clôture officielle de l’événement.