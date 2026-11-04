Les étudiants de l’UQAC débraieront le 10 novembre prochain

Plus de 200 étudiants réunis au centre social de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) ont voté en faveur d’une levée de cours le 10 novembre prochain, dans le cadre de la Journée internationale des stagiaires.

Réunis en assemblée générale spéciale mardi midi, les membres du Mouvement des associations générales étudiantes de l’UQAC (MAGE-UQAC) ont adopté à la majorité cette journée de grève qui s’inscrit dans une mobilisation de longue haleine menée par l’association étudiante en faveur de la rémunération des stages.

Le MAGE-UQAC estime également qu’il est temps que le gouvernement péquiste donne suite aux demandes étudiantes concernant la rémunération des stages, une promesse qui figurait d’ailleurs parmi ses engagements électoraux. L’association espère que son initiative fera avancer le dossier.

Après avoir participé à des manifestations à Québec l’an dernier, le regroupement étudiant veut désormais hausser le ton. Un comité de mobilisation a été créé afin de déterminer les prochaines actions à entreprendre, tandis qu’une marche est également prévue prochainement, rapporte Radio-Canada.

Plusieurs années de mobilisation

Le dossier de la rémunération des stages est porté par le MAGE-UQAC depuis plusieurs années. Déjà, en octobre 2023, l’association dénonçait les conséquences des stages non rémunérés sur la situation financière des étudiants. Elle soulignait alors que plusieurs programmes, notamment en éducation, en santé, en sécurité publique et dans les services sociaux, exigent la réalisation de stages pour l’obtention du diplôme.

Selon l’association, cette réalité contribue à la précarité financière de nombreux étudiants. Le MAGE-UQAC soutient également que l’absence de rémunération peut avoir des effets négatifs sur le marché du travail.

« Des études ont documenté le fait que la non-rémunération des stages conduit les entreprises à remplacer une partie de leurs salariés par des stagiaires, perçus comme de la main-d’œuvre bon marché, afin de réduire leurs coûts salariaux. La non-rémunération des stages est synonyme de travail gratuit », faisait valoir l’association dans un communiqué publié en 2023.