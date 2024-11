Des chiffres qui parlent!

En politique, rien n’est jamais sûr. On l’a constaté encore une fois la semaine dernière, lorsque Donald Trump n’a fait qu’une bouchée de Kamala Harris, alors que les sondages prédisaient la course la plus serrée de l’histoire. Souvenez-vous aussi des chiffres sur les intentions de vote en 2016, qui illustraient à sens unique une supposée avance d’Hillary Clinton, réputée imbattable. On connait la suite. Bref il faut faire attention aux sondages. S’en méfier. Les prendre pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire une photo, figée dans le temps, de l’opinion publique, sur un ou des sujets précis, avec des marges d’erreur. Sauf qu’ils demeurent les seuls indicateurs de l’air du temps. Mais il y a des chiffres issus de sondages, tellement élevés, qu’on ne peut pas se tromper.

Ainsi, d’après le sondage Segma Recherche dévoilé par CKAJ-Le Réveil, l’insatisfaction à l’égard de la mairesse Julie Dufour ne fait aucun doute. Plus des deux-tiers des personnes interrogées se disent insatisfaites de son travail. Qu’elle le veuille ou non, qu’elle soit innocente ou pas des fraudes dévoilées par le Directeur général des élections, elle nage à contre-courant, vent de face, depuis des semaines. Il lui sera vraiment difficile de renverser la vapeur de l’opinion, à moins d’un revirement de situation spectaculaire, à 180 degrés, par exemple si elle ressort blanchie des accusations auxquelles elle fait face. D’ici là, on devine qu’elle consacre une bonne partie de son temps à préparer sa défense, mais aussi à élaborer des stratégies de communication pour redorer son blason, efforts vains jusqu’à aujourd’hui.

FÉDÉRAL

Intéressants aussi les chiffres dévoilés aujourd’hui sur le taux de satisfaction lié au travail du député de Chicoutimi-Le Fjord Richard Martel. Malgré des années d’expérience à la Chambre de communes, malgré ses nombreuses présences sur le terrain (il multiplie les sorties et sa participation aux événements locaux) ce taux n’atteint guère que 50%. Plus inquiétant encore pour le député Martel, l’avance du Bloc québécois, représenté par le candidat Marc Saint-Hilaire. Les Conservateurs sont de droite, donc les personnes sondées peuvent penser qu’ils constituent une menace pour les programmes sociaux, qu’ils pourraient couper drastiquement dans les services pour atteindre l’équilibre budgétaire, entraînant un autre courant d’austérité. Rien pour apaiser les gens interpellés par Segma lors de la dernière semaine. Même s’il y a une vague anti-Trudeau et pro-Poilièvre lors d’une élection qui pourrait arriver très vite, les électeurs de Chicoutimi-Le Fjord pourraient bien choisir de se réfugier du côté du Bloc. Mais attention, c’est loin d’être joué. Le seul qui peut continuer à bien dormir est le député bloquiste de Jonquière Mario Simard. Taux de satisfaction correct, meneur dans les intentions de vote, Simard, un redoutable débatteur, doit même avoir hâte d’en découdre.

L’IMPORTANCE DE L’ARÉNA

Quoiqu’on dise ou quoiqu’on fasse, un nouveau centre Georges-Vézina demeure la priorité des répondants au sondage. Ou disons le projet qui mérite le plus qu’on s’y attarde, après, bien entendu, les services de base. Malheureusement, on observe, de la part du présent conseil à Saguenay, la désorganisation la plus totale dans la préparation d’un plan sérieux pour l’aboutissement du dossier. Celle qui aurait dû être la principale alliée du conseil, la députée de Chicoutimi Andrée Laforest (ministre des Affaires municipales faut-il le rappeler), est à couteaux tirés avec la mairesse Dufour, notamment en raison de l’affaire du DGEQ. Un travail en symbiose entre la Ville et la ministre n’est donc pas envisageable à court terme. C’est un rendez-vous raté, une occasion en or qui nous passe sous le nez.

D’après le sondage Mme Laforest serait avantagée comme candidate à la mairie. L’envisage-t-elle secrètement ? Malheureusement, on ne le saura pas, le sondage ne va pas jusqu’à lire dans les pensées des gens. Segma n’est pas Messmer…