Je suis sans mot !

Je suis reconnu pour avoir une grande gueule. J’ai toujours un commentaire sur une situation que je connais ou plusieurs questions sur un sujet que je ne maîtrise pas. En résumé, j’ai rarement le mâche-patate au neutre. Pourtant, en ce qui concerne les récents succès des Canadiens de Montréal, je ne sais pas quoi dire. Quand je constate que le CH est la meilleure équipe de la LNH depuis la mi-décembre, je suis bouche bée !

Comment expliquer un tel succès ? J’ai tenté de me l’expliquer en ciblant 4 facteurs importants. Dans un premier temps, il y a le retour en santé de Patrik Laine. Il s’agit d’une véritable menace en supériorité numérique et un joueur de qualité sur la deuxième ligne. Au numéro 2, l’acquisition du défenseur Alexandre Carrier. Obtenu de Nashville en retour du douteux Justin Barron, Carrier est l’exemple parfait d’un joueur qui s’adapte dans le système. Il est loin d’être un Bobby Orr, mais il va donner des minutes de qualité qui feront de lui un bon 4e défenseur. Mon troisième facteur est peut-être le plus important. Il s’agit du réveil de Kirby Dach. Maudit que j’ai trouvé Martin St-Louis patient avec son 2e centre. Beaucoup trop ! Force est d’admettre que le coach avait raison. Dach produit de façon régulière et l’équipe peut enfin présenter deux bons trios offensifs. Mon dernier point est le rappel de Jakub Dobes. Souvenez-vous au camp d’entraînement, il avait été le meilleur gardien de but. La direction a donné une autre chance à Cayden Primeau et on connaît la suite. J’ai longtemps été un de ses défenseurs, mais chaque arrêt était une aventure. Dobes impressionne par sa présence devant le filet, son calme et les résultats sont incroyables. Non seulement, il évite à l’organisation de surtaxer Samuel Montembeault, mais il peut faire le pont avant la venue du grand espoir devant le filet, Jacob Fowler. D’ailleurs, seriez-vous surpris de voir Dobes supplanté Montembeault d’ici la fin de la saison ? Par ailleurs, j’ai été sévère ici avec Martin St-Louis et il faut lui donner beaucoup de crédits pour les victoires. Il fait à sa tête, et visiblement, ça commence à payer.

L’irrésistible séquence du Tricolore n’a rien à voir avec la chance. Tout le monde joue son rôle à la perfection. Est-ce qu’ils seront des séries ? C’est possible. Est-ce qu’ils vont s’effondrer ? C’est possible aussi, ça reste une jeune équipe. Toutefois, je vois une immense progression sur la glace et j’aime ça. L’équipe est excitante à voir jouer et les cotes d’écoutes augmentent. Tel que promis au début de la saison, les Canadiens sont dans le mix et les fans sont en feu sur le plancher de danse.