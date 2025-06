Obsolescence encouragée

Notre contrat chez «compagnie de cellulaire» à moi et ma blonde se termine ce mois-ci et j’ai eu toute qu’une missive l’autre jour. Apparemment que lorsqu’on a choisi notre dernier téléphone (un iPhone 12 ou 13 ou 14, je sais plus) et bien il y avait une sacrée arnaque. À la base, le téléphone était moins cher de 350$ MAIS à la fin du contrat, une fois le téléphone payé, on a le choix de «REMBOURSER» ce 350$ pour garder le téléphone ou bien «ÉCHANGER» le téléphone pour un nouveau modèle et un nouveau forfait.

J’ai mis des «chevrons» et des MAJUSCULES dans le précédent paragraphe pour souligner ces mots trompeurs. Ici, le «remboursement» est en fait un frais déguisé vraiment dispendieux, un faux-rabais dont les racines remontent à l’ancestral «achetez aujourd’hui, payez plus tard». La crème de la crosse ici étant le fait qu’on doit obligatoirement payer ce grassouillet 350$ d’une traite, sans possibilité de l’étaler sur plusieurs mois. Et ici n’oubliez pas de multiplier par deux, vu qu’on avait acheté nos téléphones en même temps, tsé pour sauver du temps et du trouble...

Ensuite le mot «échanger» est aussi une crosse. C’est pas tant un échange qu’une nouvelle obligation d’achat avec nouveau contrat et nouvelles factures gonflées combinant le forfait mensuel et le remboursement du nouveau téléphone pendant 2-3 ans. Et on recommence...

Tout ça ne serait pas si terrible si mon téléphone était vraiment dû pour une upgrade. Mais il fonctionne encore parfaitement bien, aucune lenteur, il charge super vite et, wow! je peux faire des appels avec. J’ai pas besoin d’un nouveau téléphone, mais on m’encourage, ou plutôt on me force, à en acheter un autre. Mon contrat est échoué, donc je n’ai plus la même valeur comme client à leurs yeux donc aweille, un autre téléphone, vite !

Non c’est pas vrai, on ne me force pas. Je peux toujours payer le 350$ que j’ai «sauvé» à l’achat. Vous allez me dire que j’aurais dû lire les petits caractères ou demander plus d’explications avant de signer il y a 3-4 ans. Mais non, je ne suis qu’un simple consommateur niais qui déteste les magasins et qui croyait avoir un deal. Je crois plutôt me rappeler que la vendeuse ne nous avait pas expliqué grand-chose. Moi, j’ai juste entendu «350$ de rabais» ou quelque chose dans le genre de téléphone à 0 $ avec «contrat».

Si on paie ce 700$ pour rester sur nos principes, et bien on se tire dans le pied. Nos téléphones ne valent plus autant, on le sait autant qu’eux. Dans le domaine de l’économie, on appelle ça de la dépréciation cumulative, soit «la somme totale de la dépréciation d’un actif depuis son achat jusqu’à une date donnée.» Tant qu’à payer une somme considérablement plus élevée que la valeur actuelle du produit, c’est beaucoup plus économique et simple de s’engager dans une nouvelle crosse.

On leur dit que c’est de la surconsommation, de l’obsolescence programmée, du gaspillage et du vol. Eux nous disent que c’est ça le deal et qu’en plus, comme ils sont tellement soucieux, ils vont s’occuper du recyclage du vieux téléphone, qui marche encore parfaitement bien je vous le rappelle. J’ai d’ailleurs comme petite fierté personnelle de faire durer mes téléphones le plus longtemps possible. Mon iPhone 4S acheté en 2012 avait survécu jusqu’en 2019. Il n’était plus très intelligent rendu là mais je l’aimais...

Et le pire dans tout ça? On a toujours l’option de les envoyer promener et d’aller se faire arnaquer ailleurs. À condition de rembourser notre rabais initial, ça on s’en sort pas.