C’est proche, pas cher et dépaysant

Vous ne vous sentez pas sorteux cet été ? Vous boycottez les États ? J’ai quelques idées pour vos vacances si vous voulez vous dépayser en allant pas trop loin. Si votre budget familial, de couple ou de personne seule est un peu serré, y’a moyen d’aller tout à côté mais d’avoir l’impression d’être dans un autre pays. Idéal pour décrocher.

D’abord mes incontournables chez nous.

Le Zoo sauvage de Saint-Félicien. Vous n’y êtes pas allé depuis 4 ou 5 ans ? Garochez-vous. L’habitat des ours polaires a été réaménagé et le Zoo a fait le plein de nouveau-nés ce printemps, un petit baby-boom qui fait plaisir à voir. L’animation, les sentiers pédestres, la petite ferme, les films, le train, pas surprenant que le site soit considéré comme l’un des plus beaux dans le genre en Amérique du Nord. Puis, le Parc national de la Pointe-Taillon, si comme moi vous voulez avoir la paix sur la plage, loin du monde et des activités bruyantes d’une plage publique de quelques centaines de pieds carrés où on se pile sur les pieds. Il s’agit de la seule plage sauvage offrant des kilomètres de sable. En marchant 5 ou 10 minutes le long de la berge, on se retrouve rapidement seuls au monde. Et le secret le mieux gardé; le Jardin Scullion de L’Ascension. J’y suis allé encore l’été dernier, malheureusement, m’avait confié la co-propriétaire Josée, les visiteurs étaient peu nombreux, pourtant, il s’agit d’un voyage intensif et immersif dans notre belle boréalie, le site présentant plus de 2 000 variétés de plantes adaptées au climat boréal, des sentiers forestiers, une tourbière et un pavillon d’accueil pour admirer une fresque de toute beauté. Sérieux, la fresque à elle seule vaut le détour, digne du Musée des Beaux-Arts. Du côté Saguenay, nous sommes à une demi-heure du plus beau Fjord d’Amérique du Nord, le seul dans l’est du continent, avec celui de Bonne Bay. Offrez-vous un petit tour de kayak au Cap Jaseux, ou juste une balade en navette maritime. D’un autre côté, redécouvrez la beauté de la portion de la route 172 jusqu’à Tadoussac. Vous pouvez partir le matin, aller bruncher sur une terrasse, et revenir le même jour. Ou bien, payez-vous une chambre à l’Hôtel Tadoussac, qui n’a rien à envier aux établissements du même genre le long de la côte de la Nouvelle-Angleterre.

Ce qui m’amène à la Côte-Nord. C’est dans notre cour arrière mais une majorité de Saguenéens et de Jeannois n’y ont jamais mis les pieds. Les baleines aux Escoumins et aux Grandes-Bergeronnes, les campings et les haltes sur le bord du fleuve, les Iles Mingan, Havre-Saint-Pierre, et tant qu’à être là, poussez le road trip jusqu’au bucolique village de Natashquan. Ce coin-là, c’est juste Wow...

Bon restons pas trop loin. J’ai découvert l’été dernier le bas du fleuve, jusqu’au Témiscouata. C’est vraiment très beau. Le lac Témiscouata, Rivière-du-Loup, Rimouski, Trois-Pistoles, l’odeur salin sur les traversiers, la chaleur des habitants, les fruits de mer locaux. Vraiment beau comme endroit et bon au goût ! Évidemment, côté sud, nul besoin de rappeler les beautés et les attractions de Charlevoix et de la Capitale Nationale, mais il risque d’avoir pas mal plus de monde là-bas. Bien que selon un récent sondage, les Québécois avaient, dans une bonne proportion, l’intention de découvrir la Côte-Nord durant la belle saison.

Si cela vous dit de piler sur votre orgueil et de découvrir les États-Unis proches, je suggère mon parcours de l’été dernier, réalisé en moto-camping. Je me suis dirigé d’abord en Beauce, pour une première étape à St-Georges. Puis direction Bar Harbor via le parc Jackman. J’ai longé ensuite la côte jusqu’à Portland, puis direction franc ouest jusqu’au Lake Georges, puis retour au Canada vers le nord. Un beau trip d’environ 5 jours via les routes secondaires du Maine, du New Hampshire et du Vermont. L’idée, d’ailleurs, à moto, est d’éviter les autoroutes pour privilégier les petites routes de campagnes, sinueuses, qui de toute façon offrent de plus beaux paysages. Le seul hic l’an dernier fut la journée du retour, alors que la pluie n’a pas cessé de me tomber dessus, ce qui a fait déclarer à la douanière québécoise qu’elle souhaitait un beau retour au pays à un beau petit canard...

Bonnes vacances.