Marianne Fortin et Maxime Fleury redonnent voix aux premiers colons 

Deux étudiants en maîtrise de l’histoire à l’UQAC, Marianne Fortin et Maxime Fleury, proposent dans un livre à paraître en décembre, une sélection de 114 témoignages d’aînés qui racontent la vie des premiers colons du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et de Charlevoix.

Au temps du bois debout. Mémoires – La colonisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean (1838-1910), est une édition critique des Mémoires de vieillards, une collection de 848 entrevues dirigées par Mgr Victor Tremblay et ses successeurs et récoltées auprès de personnes âgées dès les années 1920 jusqu’en 1970.

« Ç’a été un gros travail d’archives. Il a fallu relire tous les témoignages et sélectionner ceux qui nous apparaissaient les plus représentatifs de l’époque en tenant compte aussi de l’originalité. Nous nous sommes beaucoup investis dans ce projet », lance Marianne Fortin, originaire de Laterrière.

« Deux mots qui résument bien tous ces témoignages : misère et résilience. Le livre donne une voix aux colons qui ont donné naissance à la région », renchérit Maxime Fleury, originaire de Roberval.

Six grands thèmes

Les 114 extraits de récits des premiers habitants révèlent un monde disparu à travers les témoignages de ceux qui ont vécu la colonisation de la région. Les coauteurs ont voulu présenter les mémoires dans leur forme la plus authentique et fidèle, tout en proposant au lectorat une mise en contexte.

Le livre d’environ 400 pages, incluant une centaine de photographies historiques dont plusieurs sont inédites, est construit autour de six grands thèmes : l’établissement des colons (premiers défricheurs), la culture matérielle (construction des bâtiments), les transports, les relations avec les Premières Nations, le Grand Feu de 1870 et les feux d’abattis, et la vie politique.

Les coauteurs ont été accompagnés par leur professeur François-Olivier Dorais et par Sara-Jeanne Lemieux de la Société historique du Saguenay.

Le livre est publié aux éditions La Saguenayensia et en prévente à 40 $ en ligne (https://shistoriquesaguenay.com). Il sera possible aussi de se le procurer dans les librairies.