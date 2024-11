Un local dédié aux échanges interculturelles au Collège d'Alma

Le Collège d'Alma procédait aujourd'hui à l'inauguration du local L'Interculturelle, un espace dédié aux échanges entre les cultures ainsi qu'à l'intégration et à la sécurisation des étudiants internationaux.

Pour le Collège, créer un tel endroit tombait sous le sens alors qu’on y recense 200 étudiants internationaux, soit 15 % de la population estudiantine. Une vingtaine de nationalités distinctes y sont représentées.

En même temps que le local situé au coeur de l'établissement se veut un espace de partage, une autre de ses fonctions est d’offrir aux étudiants de cultures ou d’ethnies minoritaires au sein de l’établissement un lieu où ils se sentent en sécurité. À ce titre, L’Interculturelle s’inscrit dans une démarche de sécurisation culturelle, un concept qui renvoie plus spécifiquement aux membres des Premières Nations et à la discrimination ou l’incompréhension avec laquelle ils doivent encore composer dans plusieurs institutions.

« Plus qu’un simple lieu physique, L’Interculturelle représente la naissance d’une fraternité, d’une sororité, d’une alliance humaine. C'est une idée inclusive visant à permettre à la population étudiante internationale, autochtone et québécoise de dialoguer, de se découvrir et de partager. L’Interculturelle est le concept tangible d’une porte toujours ouverte vers de nouvelles rencontres et de nouvelles amitiés. Quelles que soient les origines, les racines ou l’identité, en tout temps, tous et toutes y sont les bienvenues et bienvenus! », résume Marie-Ève Gravel, directrice générale du Collège d’Alma.

Un apport bien réel

L’Interculturelle a déjà commencé à se refléter positivement sur le sentiment d’appartenance et de sécurité des étudiants internationaux.

« J’ai rapidement pris l’habitude d’y venir, ne serait-ce que pour dire bonjour le matin. En dehors de ça, j’y viens régulièrement pour discuter ou rejoindre des amis. J’ai souvent des discussions très intéressantes que je n’aurais pas pu avoir ailleurs », relate une étudiante française.

« La salle est très utile pour les nouveaux étudiants. C’est un bon endroit pour connaître de nouvelles personnes, créer des relations. En tout cas, moi, c’est ce que ça m’a permis de faire. Et il faut dire que quitter son pays et venir dans un autre pays, ce n’est pas facile à vivre », confie un autre étudiant issu de l’international.

Un accompagnement de proximité

Également en concordance avec les principes de la sécurisation culturelle, L’Interculturelle abrite les bureaux d’intervenants sociaux et de techniciens en éducation spécialisée. On y retrouve aussi le bureau du conseiller en équité, diversité et inclusion ainsi que celui de la conseillère en développement international.

Plusieurs étudiants présents lors de l’inauguration officielle du local ont d’ailleurs dit apprécier la facilité d’accès aux ressources que leur permettait L’Interculturelle.

Cette proximité représente également un avantage pour les intervenants eux-mêmes, qui peuvent plus facilement créer des liens de confiance avec leur clientèle et avoir un meilleur aperçu de la réalité sur le terrain.

Des échanges et des activités personnalisées

Par ailleurs, L’Interculturelle proposera une programmation d’activités variée tout au long de l’année dans le but de favoriser le rapprochement entre les étudiants locaux et internationaux.

Café-jasette, midi-jeux, cuisines collectives, soirées d’études, friperie étudiante et événements musicaux figurent parmi la liste des activités prévues.