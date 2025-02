Papa Roach de passage à Alma le 14 juillet 2025

« Cut my life into pieces, this is my last resort », s’époumoneront les Almatois le 14 juillet prochain alors que le groupe rock Papa Roach débarquera à la Place Festivalma le temps d’un concert.

Notamment rendu célèbre grâce à son succès, My Last Resort, dont les premières paroles apparaissent un peu plus haut, Papa Roach roule sa bosse depuis 20 ans maintenant.

Depuis, la formation composée du charismatique chanteur Jacoby Shaddix, du guitariste Jerry Horton, du bassiste Tobin Esperance et du batteur Tony Palermo – n’a cessé d’explorer de nouveaux horizons musicaux, traversant le rap-rock, le rock électronique, le rock ‘n’ roll, et plus encore. Leur discographie, riche, audacieuse et résolument novatrice, s’impose comme l’une des plus diversifiées du rock moderne.

Avec son dernier album Ego Trip, le groupe confirme une fois de plus sa place de leader, enchaînant les succès avec des morceaux comme Kill The Noise, qui a dominé les classements pendant quatre semaines consécutives.

Plus récemment, Papa Roach a célébré son dixième numéro 1 avec le titre No Apologies.

La formation américaine fera escale à Alma le 14 juillet 2025 dans le cadre de sa tournée mondiale afin d’y performer plusieurs de ses plus grands hits. Ce deuxième passage dans la région en à peine trois ans témoigne de l’engouement du public du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de même que de l’impact durable du groupe sur la scène musicale internationale.

Les billets seront mis en vente ce vendredi 7 février, dès 10h via le www.festivalma.com et www.lepointdevente.com. Une prévente aura lieu le 6 février, à 10h. Les billets se détailleront à partir de 61,45$ taxes et frais en sus.