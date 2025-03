L'Almatois Maxim Doucet quitte l'aventure

Le parcours de l’almatois Maxim Doucet s’est terminé dimanche à Star Académie, alors que Joël et Marc-Antoine ont été choisis respectivement par le public et le corps professoral pour poursuivre l’aventure.

L’académicien avait choisi la chanson I’m still standing d’Elton John pour sauver sa place, ce qui ne lui a toutefois pas valu de sauver sa place. Il ne reste plus maintenant que huit candidats en lice. En entrevue à TVA Nouvelles, le natif d’Alma a confié vouloir prendre la semaine pour se remettre de ses émotions et de « redescendre un peu sur terre », comme il l’a mentionné. Les prochaines mises en danger des candidats risquent d’être intéressantes, puisqu’elles seront mixtes.