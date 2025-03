« La première fois que nous avons entendu l’une de nos chansons à la radio, c’est à Dolbeau-Mistassini. »

De passage à Dolbeau-Mistassini le 22 mars prochain à Salle de spectacle Maria-Chapdelaine dans le cadre de la tournée de l’album Science humaine, Erik Caouette de 2Frères a accepté de répondre à nos questions.

Votre 6e album Science humaine est sorti cet automne. Les chansons que vous offrez abordent des sujets qui changent des thèmes plus légers auxquels vous nous avez habitués. Est-ce que c’était votre intention et quelle est ta chanson préférée de ce nouvel album?

Oui, c’est un album qui est peut-être un peu plus sombre, avec des chansons comme L’amour long par exemple. J’aime beaucoup la chanson Croire en nous parce que je pense qu’elle représente bien l’album. Sinon, je pense que Ton dernier slow, qui est selon-moi l’une des chansons les plus profondes de l’album, serait ma chanson préférée.

Avec votre spectacle de samedi prochain à Dolbeau-Mistassini, vous compléterez une série de trois spectacles dans la région. Pouvez-vous me raconter votre plus beau souvenir ou votre meilleure anecdote du Lac-Saint-Jean?

La première fois que nous avons entendu l’une de nos chansons à la radio, nous étions à Dolbeau-Mistassini. J’étais en voiture avec Sonny et Le démon du midi, qui était notre premier extrait radio, a commencé à jouer. À l’époque, on jouait encore dans les bars. C’est un beau moment dont je vais me souvenir toute ma vie.

Un artiste québécois que vous écoutez beaucoup en ce moment?

Je suis souvent en voiture avec ma plus vieille qui a 13 ans, donc c’est elle qui choisit la musique et ces temps-ci nous écoutons beaucoup l’album de Star Académie qui vient de sortir. Ma fille est une grande fan de l’émission.

Sonny et toi êtes originaires de Chapais. Parlez-moi de votre lien avec le Nord-du-Québec, votre région natale.

Nos grands-mères demeurent encore à Chapais et nous avons encore quelques amis dans le coin. On essaie d’aller faire un tour assez régulièrement, mais la vie étant ce qu’elle est, nous n’y allons pas aussi souvent que l’on voudrait, mais nous avons toujours un lien fort avec la région.