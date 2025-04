Les auteurs à Alma pour la 1ère séance de dédicace

Pierre Gince, auteur de l’ouvrage biographique Michel Côté et nous: 50 regards sur l’homme et son œuvre, ainsi que le coauteur et fils du regretté comédien Maxime Le Flaguais seront de passage à Alma le 10 avril prochain pour une séance de dédicace à la salle qui doit son nom au comédien.

Pierre Gince le souligne d’emblée: c’est forcément à Alma, ville natale de Michel Côté et dont il a parlé à qui voulait l’entendre sa vie durant, que la première activité publique entourant la parution du livre devait se faire.

Comme quoi Alma était un thème récurrent chez le défunt comédien, la petite ville du Lac-Saint-Jean se retrouve mentionnée à pas moins de 104 reprises dans le document qui s’appuie sur 50 témoignages de proches amis et collègues de Michel Côté.

« Ce qui est amusant, c’est que ce n’est pas Michel Côté qui le répète 104 fois, ce sont 50 personnes qui disent eux-mêmes qu’il parlait toujours d’Alma! », souligne l’auteur.

Un homme inspirant

La fierté que Michel Côté éprouvait vis-à-vis de sa ville natale reflète par ailleurs le fait qu’il était un homme fier de façon générale. Une qualité qu’on lui reconnaissait parallèlement à sa « générosité, son authenticité et sa bonté », ajoute Maxime Le Flaguais.

« Ce qui moi, dit-il, m’a particulièrement touché en lisant le livre et en assistant à une dizaine d’entrevues, c’est à quel point mon père a marqué la vie des gens qui ont croisé son chemin. À quel point il les a inspirés. Je pense à Karine Vannasse, Antoine Bertrand, Patrick Huard, Louis Josée-Houde, à comment ils disaient que, sur un plateau de tournage, ils avaient été inspirés par lui, disant que c’était un leader et qu’il n’y avait pas de hiérarchie pour lui. »

Mais, comme en témoigne sa biographie, Michel Côté n’était pas seulement inspirant dans la sphère professionnelle. Il l’était tout autant hors du champ des caméras.

« D’autres personnes étaient plus inspirées par son côté familial, par le fait qu’il prenait soin des gens autour de lui, qu’il se fait toujours passer en deuxième. C’était quelqu’un de foncièrement bon, qui avait énormément de bonté en lui. Dans le livre, ma mère le décrit comme quelqu’un de très tendre, comme un très bon amoureux.

En somme, aux dires de tous, Michel Côté s’est fait le porte-étendard de « grandes valeurs et de grandes qualités humaines ».

« C’est pour ça qu’on a fait un livre sur lui: pour qu’il continue d’inspirer les gens, pour la postérité, pour la mémoire du Québec, mais aussi pour notre famille », résume son fils, qui a pour sa part signé de l’introduction du livre.

Une carrière inspirante

Michel Côté et nous: 50 regards sur l’homme et son œuvre constitue par ailleurs le quatrième tome de la collection biographique signée par Pierre Gince, qui a d’abord fait l’exercice pour René Lévesque, Félix Leclerc et Guy Lafleur. Pour lui, cela coulait de source que Michel Côté soit le quatrième.

« Je pense qu’on peut dire sans se tromper que Michel Côté a été le comédien au spectre le plus large de l’histoire du Québec. C’est un personnage incontournable. Ça allait de soi [de faire sa biographie] quand on regarde tout l’amour que le public lui a manifesté tout le long de sa vie, et quand il a été malade, et quand il est décédé, et encore aujourd’hui. »

Mais par-dessus tout et à l’instar de Lévesque, Leclerc et Lafleur, Michel Côté est une figure qui a su marquer l’imaginaire québécois et qui, c’est ce qu’on souhaite, continuera de le faire.

Quelques mots sur la forme et le fond

Michel Côté et nous: 50 regards sur l’homme et son œuvre a été divisé en autant de chapitres qu’il contient des témoignages.

« Puisqu’il y a un chapitre par personne, chaque chapitre permet de circonscrire la relation entre Michel et telle ou telle personne », explique Pierre Gince.

À ce titre, Maxime Le Flaguais ajoute que bien qu’on y recense bien sûr quelques anecdotes ou « choses vraiment plaisantes à entendre », le livre se consacre essentiellement aux relations interpersonnelles qu’a entretenues son père.

« C’est ça qui est beau, c’est qu’on entre vraiment dans son intimité. Michel Côté, tout le monde le connaît comme acteur, tout le monde peut aller voir ses entrevues sur YouTube. Mais ce livre-là, il donne vraiment accès à comment il était avec le voisin de la campagne quand ils allaient bûcher dans le bois, à ce qu’ils se disaient. Personne n’a jamais eu accès à ça. C’est ce qui fait que c’est ouvrage surprenant de A à Z. »

En effet, comme il l’a fait pour ses précédents ouvrages, Pierre Gince a inclus plusieurs témoignages de personnes qui n’étaient pas connues du public, ce qui permet d’offrir un regard inédit sur les personnes dont il fait la biographie. « Par exemple, en parlant avec son conseiller financier, on en apprend davantage sur la relation qu’avait Michel Côté avec l’argent. »

Enfin, Pierre Gince fait remarquer que les entrevues ont été réalisées moins d’un an après le décès du comédien. « Et ça, dit-il, ça fait des entrevues beaucoup plus émouvantes. »