Une 4e édition pour découvrir de nouveaux talents

Le Département de musique du Collège d’Alma tiendra du 24 avril au 11 mai la 4e édition de son festival Portée. Il s’agit d’un happening culturel ponctué de nombreux événements braquant un éclairage sur les talents des étudiantes et étudiants inscrits à ses différents programmes.

Cette quatrième édition se déroulera sous le marrainage de Gabrielle Shonk, qui travaille présentement à l’écriture de son troisième album.

Les finissantes et finissants auront l’occasion de fouler la scène avec celle-ci le 7 mai prochain, 19 h, à La Tourelle, lors de leur concert de fin de parcours, sous la direction artistique de Gabriel Desjardins.

Il s’agira assurément d’un des temps forts d’une programmation éclectique qui ravira les mélomanes, souligne l’enseignant et responsable de la coordination du programme, Pierre-Olivier Gagnon.

« À la quatrième édition, fort de beaux succès d’achalandage notre festival, Portée prendra un air d’aller, fait-il savoir par voie de communiqué. Portée reste pour nous une excellente façon de mettre en lumière les fantastiques talents qu’on est appelé à voir ces prochaines années sur les scènes du Québec. »

Plusieurs événements hauts en couleur, s’adressant aux passionnées et passionnés de musique de tous styles, du classique à la pop en passant par le jazz, viendront ponctuer cette quatrième mouture de Portée.

Portée se maille d’abord le 24 avril prochain en soirée avec le Festival Jazz & Blues, alors que les combos jazz et pop des étudiantes et étudiants de Musique fouleront la scène du Centre d’Expérimentation Musicale (CEM), avec la participation de leurs enseignantes et enseignants. Jazz fusion, swing, blues et jazz latin seront à l’honneur avec des œuvres d’Antonio Carlos Jobim, Gloria Estephan, Aubrey Logan, Dawn Tyler Watson, Esperanza Spalding, Miles Davis et d’autres surprises.

Le 30 avril, 19 h, à la salle La Tourelle du Collège, les festivités se poursuivent avec la soirée Jazz-Pop. Le concert de fin de session des étudiantes et étudiants en jazz et pop mettra en vedette le stage band, sous la direction de Guy Tremblay, la revue musicale, sous la direction de Gabriel Desjardins, ainsi que les finissantes et finissants du programme Techniques professionnelles de musique de chanson qui vous présenteront leurs projets musicaux, sous la direction de Jean-Sébastien Bordage.

Au programme, des incontournables de Chick Corea, Augrey Logan, Joey Calderazzo, Cole Porter Earth, Wind & Fire, Stevie Wonder, les Beatles, et bien plus!

Le lendemain, même heure, même lieu, place à la mélodie avec le concert de fin de session des ensembles classiques qui vous emmènera dans un voyage musical, où résonneront les chefs-d’œuvre de Saint-Saëns, Brahms, Debussy, Mendelssohn et Dvorak.

Deux concerts à Jonquière

Deux concerts épiques investiront également les atmosphères uniques de l’église Saint-Dominique de Jonquière puis de l’église Saint-Pierre d’Alma, respectivement les 3 et 4 mai à 14 h.

En collaboration avec l’Harmonie Saguenay et son chef Jean-Simon Boulianne, la chorale du Département de musique du Collège d’Alma présente l’œuvre du grand compositeur et chef d’orchestre américain John Williams. La musique de nombreux films seront au programme, tels que Amistad, Star Wars, l’Empire du Soleil, Harry Potter, Rosewood, Saving private Ryan et plus, le tout sous la direction musicale d’Annie Larouche.

Finalement, plus de quarante musiciens et musiciennes se réuniront sur scène pour offrir un concert inoubliable sous le thème de la Chevauchée printanière. De l’Ouverture 1812 de Tchaïkovsky à l’opéra rock Starmania de Luc Plamondon, en passant par Taylor Swift, Oregon, Debussy et la musique du film Gladiateur de Hanz Zimmer, l’orchestre d’harmonie TransiSon présente les 10 et 11 mai à 14 h, à la salle La Tourelle, un spectacle riche en émotions et en diversité musicale.

Solistes invités : Lou Sales (flûte traversière), Swann Bonneau (flûte traversière), Nicolas Gobeil (trompette) et Satia Kong (piano). Direction musicale : Aline Guérin. S

Sur le Facebook du Collège d’Alma, il est d’ores et déjà possible de se procurer des billets pour les différents événements sur le sitenwww.lepointdevente.com.