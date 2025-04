Les Gabiers d’Aquilon réinvités à Paimpol en 2025

Les Gabiers d’Aquilon ont été réinvités au Festival du chant de marins de Paimpol. Une réelle joie, mais également un honneur pour la formation musicale d’Alma qui s’envolera à nouveau pour la Bretagne cet été.

C’est en 2023 que les Gabiers d’Aquilon ont pris part au célèbre festival breton pour la première fois. Ils en ont gardé un excellent souvenir, affirme Jacques Rondeau, l’un des dix membres. Chaque formation participant au festival donne en moyenne trois spectacles par jour durant trois jours, deux plus modestes sur les quais et un troisième de plus grande envergure sur une scène.

« Ça a très bien quand y est allés en 2023. De fil en aiguille, les gens apprenaient à nous connaître et il y avait de plus en plus de monde à nos spectacles. En plus, dans l’édition de cette année, c’est le Québec qui est mis à l’honneur. Donc, ça tombait encore plus sous le sens qu’on y soit réinvités. »

L’édition 2025 du Festival du chant de marin de Paimpol se déroulera du 8 au 10 août. Les Gabiers d’Aquilon se réjouissent de pouvoir y participer à nouveau puisque chaque présence au festival leur garantit une grande visibilité et contribue à les faire connaître du reste du monde.

« Ça nous fait une excellente carte de visite pour ensuite aller chanter à d’autres endroits. Mais notre principal objectif en ce moment, c’est encore de gagner en popularité chez nous, au Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous avons d’ailleurs plusieurs spectacles de prévus dans la région cet été. »

Le chant de marins

Le chant de marins est un genre musical axé sur les chansons qu’entonnaient les marins de toutes les époques. Les chansons répondaient notamment au besoin de synchroniser les efforts sur les bateaux, explique Jacques Rondeau.

Certains chants, plus langoureux, pouvaient également être entendus aux abords des quais. Ceux-ci portaient davantage sur les femmes que les marins étaient impatients de retrouver.

Les Gabiers d’Aquilon

Les Gabiers d’Aquilon, c’est dix voix masculines accompagnées d’instruments traditionnels acoustiques.

Le groupe né en 2016 compte maintenant une cinquantaine de pièces dans son répertoire, constitué d’une dizaine de morceaux originaux ainsi que d’une sélection de chants de marins traditionnels ou contemporains du Québec et d’ailleurs.

« On essaie toujours de mettre notre couleur dans les chants qu’on reprend », précise Jacques Rondeau.