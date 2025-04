L’Almatois Simon Duchesne « ramène la coupe à la maison! »

Le travail de l’artiste multidisciplinaire d’Alma Simon Duchesne a été récompensé à l’occasion du plus récent Gala Les Olivier, d’où il est reparti avec la statuette dans la catégorie Capsule ou sketch radio humoristique de l'année.

« J’aime l’idée d’avoir rapporté la coupe à la maison. C’est aussi pour Alma et tout le Lac-Saint-Jean qu’on l’a gagné [l’Olivier] », lance l’humoriste qui est également chanteur et guitariste au sein de la formation Marie Céleste.

Simon Duchesne a partagé la victoire avec son complice Tyler Rourke, qui constitue la deuxième moitié de leur duo humoristique, Simon et Tyler.

Une fois aux trois semaines, les deux humoristes concoctent une capsule radio diffusée dans le cadre de l’émission La Journée est encore jeune sur les ondes d’Ici Première. C’est leur capsule du 28 mars 2024, intitulée L’histoire de Jésus, qui leur a valu la victoire.

La capsule de Simon et Tyler était en compétition avec celles de Dave Morgan, de

Catherine Ethier, d’Étienne Marcoux, de François Ruel-Côté avec la participation de Catherine Trudeau.

Une bonne tape dans le dos

« Concrètement, c’est juste une petite statuette de bronze. Mais oui, c’est sûr que c’est aussi une consécration, une tape dans le dos de la part de l’industrie et du public », confie Simon Duchesne au sujet de sa victoire.

Ce prix, Simon Duchesne et Tyler Rourke l’ont par ailleurs accueilli avec beaucoup de modestie. À un tel point que c’est un discours de défaite qu’ils ont prononcé au moment de monter sur scène pour récupérer leur statuette.

« Bonsoir tout le monde, c'est sûr qu'on aurait préféré monter sur scène pour vous lire un discours de victoire, mais qu'est-ce que vous voulez, on a perdu! », ont-ils dit en ouverture, probablement avec un peu d’ironie.

Le fruit d’un dur labeur

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une victoire bien méritée, car elle demeure somme toute la résultante d’un dur labeur des humoristes.

« On se donne tout le temps comme but de pousser au maximum ce qu’on peut faire avec un médium donné, mais on se haït longtemps avant d’être satisfait de notre travail! De nos jours, on est tellement bombardés de plein de contenus, alors on essaie de trouver notre place dans cette faune-là, de produire quelque chose qui n’est pas juste bruit de plus. »