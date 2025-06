L’art pictural mis en valeur à l’École secondaire Camille-Lavoie 

Pinceaux et bombes de peinture à la main, des élèves de l’École secondaire Camille-Lavoie ont laissé aller leur imagination afin de mettre leur école un peu plus à leur image. Dans le cadre d’un projet propulsé par l’organisme Culture pour tous, elles ont réalisé différentes murales sur les casiers de leur école sous la supervision de deux artistes professionnels, Léa Robitaille et Pierre Bouchard.

Il faut savoir que depuis janvier 2025, l’École secondaire Camille-Lavoie est membre du réseau d'écoles culturelles Hémisphères, réseau mis en place par Culture pour tous et financer par le gouvernement du Québec.

Nouvellement membre du réseau donc, l’école secondaire almatoise s’est dépêchée de mettre en œuvre un projet à dimensions culturelles avant la fin des classes.

« Considérant que Camille-Lavoie est une école qui se concentre sur les arts, mais que souvent, c’est surtout la musique et le théâtre qui sont mis de l’avant, on a décidé de faire un projet autour des arts visuels », explique Bianka Robitaille, conseillère culturelle pour le réseau Hémisphères.

Les murales

Les murales qu’arborent désormais les casiers de Camille-Lavoie découlent des idées et du travail d’un groupe d’élèves de l’école. Au terme de quelques séances de remue-méninges, elles ont proposé différents thèmes, idées et citations afin d’orienter la création des œuvres.

« Un groupe de jeunes nous a amené des idées et des inspirations [à Pierre Bouchard et à Léa Robitaille] par rapport à ce qu’elles aimeraient voir dans leur école. Elles sont allées vers la nature, la culture pop, des personnages qui ont marqué le Québec, des expressions typiquement québécoises. Nous, notre travail, ça a été de rassembler un peu tout ça dans quatre murales distinctes », explique l’artiste visuel originaire du Lac-Saint-Jean Pierre Bouchard.

René Lévesque, Thérèse Casgrain, la chasse et la pêche, des expressions comme « ne lâche pas la patate » ou « chez nous, c’est Ski-Doo » se retrouvent ainsi représentés de façon éclatée et colorée à travers les quatre murales. Les élèves qui ont participé à leur réalisation ont pu bénéficier des conseils, enseignements ainsi que du savoir-faire des deux artistes qui les ont accompagnées.