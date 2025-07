La région vibre au rythme des festivals cette fin de semaine

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean entre dans l’un de ses week-ends les plus festifs de l’été, alors que pas moins de cinq festivals majeurs se tiennent simultanément aux quatre coins de la région. De La Noce à Chicoutimi jusqu’au Festival country de Labrecque, en passant par Festirame à Alma, Les Grands Crus musicaux et Jonquière en musique, le territoire vibre au rythme des spectacles. Une programmation foisonnante qui offre au public un choix exceptionnel de sorties culturelles, musicales et festives.

Festirame

À Alma, Festirame bat son plein avec une journée du 5 juillet marquée par la compétition de chaloupes à rames, qui a animé la Dam-en-Terre dès 9 h ce matin et se poursuit en après-midi.

Mais c’est en soirée que l’ambiance monte d’un cran, alors que Simple Plan montera sur scène ce vendredi, précédé par Untitled/1. Le 6 juillet, le site vibrera aux sons de The Cat Empire et de Frente Cumbiero.

La Noce

À Chicoutimi, La Noce vit ce samedi une journée bien chargée en spectacles. Pour sa dernière journée, le festival aligne une véritable avalanche de spectacles répartis sur plusieurs scènes. Patrick Watson, Bon Enfant, Les Shirley, Avec pas d’casque, Corridor, Les Deuxluxes et bien d’autres animeront le site.

Les festivaliers pourront aussi découvrir des artistes comme Gabriella Olivo, La Jungle ou encore Dolphin Hyperspace. Les concerts se poursuivront jusqu’à tard dans la nuit avec une série d’afters.

Les Grands Crus musicaux

Toujours à Chicoutimi, mais sur la Zone portuaire cette fois, Les Grands Crus musicaux misent ce samedi sur une soirée rock, avec Moist en tête d’affiche et Les Respectables en première partie.

Les amateurs devront toutefois en profiter pleinement ce soir, puisque le festival prendra une pause et reprendra ses activités le 10.

Festival country de Labrecque

À Labrecque, la culture western est à l’honneur tout au long du week-end. Ce samedi, le festival enchaîne danse country, danse traditionnelle, souper méchoui, et surtout les compétitions spectaculaires comme le Grand Prix Barils Calcutta, le rodéo ERQ et le Slack Rodéo.

Le dimanche 6 juillet débutera avec une messe country soulignant le 100e anniversaire de la municipalité, suivie d’un grand défilé dans les rues pour conclure le festival.

Jonquière en musique

Au parc de la Rivière-aux-Sables, Jonquière en musique poursuit sa série de spectacles gratuits. Ce samedi, le public pourra entendre Audrey en première partie, suivie de Karo Laurendeau.

Le samedi, l’ambiance changera de registre avec Zéro ¾ et Rouge Pompier, reconnu pour ses performances énergiques et déjantées.