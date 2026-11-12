Une vitrine sur le travail du miniaturiste Marc Demers à la marina de Saint-Henri-de-Taillon

La population de Saint-Henri-de-Taillon et des environs est invitée à découvrir des œuvres aussi belles qu’impressionnantes les 20 et 21 novembre prochains à la marina du village, où le miniaturiste taillonais Marc Demers présentera certaines de ses créations récentes et plus anciennes.

Certes caractérisées par leur petitesse, les œuvres de Marc Demers n’en sont pas moins grandioses. La démarche de l’artiste s’appuie sur un contraste entre la rudesse des matériaux utilisés et la finesse de son travail. Le cœur de son savoir-faire repose dans la sculpture, dans de simples cure-dents, de ses personnages.

Marc Demers se spécialise dans la reproduction de scènes de plein air à l’échelle microscopique. Généralement, l’artiste assoit se fresques sur des objets naturels, comme du bois de grève joliment façonné par les éléments ou des ossements d’animaux, qu’il récolte au gré de ses voyages ou de ses balades sur les rives du lac Saint-Jean. Sur un bout de bois aux formes singulières, on pourrait ainsi voir des patineurs sillonner une petite marre glacée à l’orée d’une forêt d’épinettes couverts de neige.

Si les scènes et paysages sculptés par le miniaturiste varient, ce n’est pas le cas de la minutie et de la créativité dont il fait preuve dans leur création. Imaginez : déjà que l’artiste sculpte ses personnages dans des cure-dents, il n’est pas rare qu’il leur fabrique des accessoires — encore plus minuscules par définition — comme des cannes à pêche, des skis ou des vélos. Qui plus est, le miniaturiste doit ensuite peindre tous les éléments de ses paysages. Une tâche qui, on l’imagine, n’est pas une mince affaire non plus. Il faut comprendre que lors d’un faux coup de pinceau, l’artiste ne peut pas simplement effacer : il doit entièrement resculpter la pièce pour ensuite tenter de la repeindre. Autant de considérations qui rendent son travail stupéfiant.

Exposition

Cela dit, c’est de leurs propres yeux que les curieux pourront observer les créations de Marc Demers les 20 et 21 novembre prochains.

D’abord, le vendredi après-midi, les élèves de l’école primaire Sainte-Hélène auront le bonheur de quitter leurs salles de classe pour se rendre à l’activité de médiation culturelle. Ils pourront discuter avec le miniaturiste, qui de ses propres dires, se fait toujours un plaisir de d’échanger sur sa discipline.

Le vendredi soir, en formule 5 à 7, ce sera au tour du grand public de pouvoir admirer les créations de Marc Demers, qui décrira ses pièces et sa démarche artistique avec le même enthousiasme. L’exposition se poursuivra le samedi après-midi.