Les maisons encore moins accessibles?

La valeur des propriétés bondira en moyenne de 20,51 % à Alma à compter du 1er janvier 2025, lors de l’entrée en vigueur du rôle d’évaluation 2025-2026-2027. De quoi plaire aux propriétaires mais donner de l’urticaire aux acheteurs.

La valeur globale du parc immobilier d’Alma grimpera ainsi à 4,89 milliards de dollars.

Quant à la valeur totale des propriétés résidentielles, incluant les maisons unifamiliales, les copropriétés et les immeubles à logements, elle fera un bond notable de 27,77 %. Lors du dépôt du rôle 2022-2023-2024, l’augmentation avait été de 2,9 %.

C’est ainsi que la valeur moyenne des résidences passera de 204 000 $ à 269 000 $ dans le cadre du nouveau rôle.

Mauvaise nouvelle pour les acheteurs

Sachant que la valeur de l’évaluation municipale se traduit par une augmentation du prix des résidences, la courtière immobilière Andrée Côté se dit inquiète quant à la capacité de payer des acheteurs, surtout des jeunes.

« Déjà que les maisons sont très chères, je trouve ça pas mal triste pour les acheteurs. J’ai peur que ce ne soit pas facile pour plusieurs d’entre eux. »

Il faudra toutefois attendre un certain temps pour voir quel impact aura exactement la hausse du rôle d’évaluation sur le coût des maisons. Selon Andrée Côté, les prix s’ajusteront progressivement en fonction des ventes qui seront effectuées au cours de la prochaine année. Car, bien que l’évaluation puisse a priori justifier une hausse de prix, il faut malgré tout que les maisons se vendent.

Or, précise Andrée Côté, déjà cette année à Alma, les maisons se vendaient en moyenne à un prix 42 % supérieur à l’évaluation, notamment en raison de la rareté des propriétés sur le marché et du coût élevé des matériaux pour la construction de maisons neuves. L’an dernier, la marge entre le prix de vente et celui de l’évaluation municipale était de 29 %.

La Ville ajustera ses taxes

La mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, assure que le calcul des taxes du prochain budget prendra en compte l’augmentation « substantielle » du rôle dans l’évaluation.

« C’est sûr qu’on va travailler nos taux de taxation pour qu’il y ait le moins d’impacts possible sur les contribuables. Nous voulons éviter de surtaxer les citoyens. »

La mairesse admet cependant qu’il sera particulièrement fastidieux d’établir les taux de taxation cette année. Elle soutient qu’Alma demeure une ville abordable lorsque comparée au reste de la province.