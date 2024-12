Bois Francs Bio Serra optimise son utilisation de la forêt

Bois Francs Bio Serra procédait aujourd’hui à l’inauguration officielle de sa nouvelle ligne de sciage. Le résultat d’un investissement de 25 M$ qui permet à l’usine de Sainte-Monique d’accroître sa productivité et de réduire le gaspillage.

La nouvelle ligne de sciage, opérationnelle depuis avril 2024, permet plus précisément à l’entreprise de procéder au sciage de billes de bois plus courte et de plus petite circonférence, explique Mario Lemay, vice-président aux opérations. Bois Francs Bio Serra est ainsi en mesure d’augmenter le volume de bois servant à la 2e et 3e transformations.

Avant l’arrivée de la nouvelle ligne de sciage, seulement 18 % du volume de bois récolté était scié puis transformé en produits à valeur ajoutée tels que des comptoirs, des moulures ou des lattes de plancher. Grâce à la nouvelle ligne de sciage, c’est dorénavant 35 % du bois récoltés qui peuvent être utilisés à ces fins.

C’est que selon Mario Lemay, l’âge moyen des arbres actuellement récoltés environne les 70 ans, comparativement à des arbres de 100 ou 120 ans comme ce fût déjà le cas. Or, puisqu’ils sont récoltés à un niveau de maturité moins élevé, les arbres tendent à être de plus petite taille et ç avoir une circonférence inférieure à la moyenne d’autrefois, rendant leur transformation en produits à valeur ajoutée plus difficile. Une difficulté que la nouvelle ligne de sciage permet de surmonter.

Contrairement à l’ancienne, qui pouvait seulement accueillir des billes de 8 pieds et plus, la nouvelle ligne de sciage est capable de scier des billes de 4 pieds. Celle-ci rend également possible la production de nouveaux produits, soit des planches jointées, des planches à découper, des comptoirs, des panneaux de rénovation. Des études se poursuivent en vue d’intégrer des nouveaux produits supplémentaires.

En somme, conclut Mario Lemay, « C’est un projet de modernisation de l’usine permet maintenant une utilisation optimale de la fibre, une productivité accrue et le développement de nouveaux produits. La réalisation de ce projet nous permet de nous assurer qu’à l’avenir, on utilise le bon bois pour le bon usage dans notre usine ».

Investissement Québec a financé le projet à la hauteur de 10,5 M$.

« Depuis plus d’un siècles, la scierie Bois Francs Bio Serra est un acteur important de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le secteur forestier. Notre gouvernement est donc fier d’investir dans la modernisation de son usine. Ces sommes lui permettront de demeurer concurrentielle sur son marché en offrant des produits d’une grande qualité dans des délais compétitifs », a fait valoir le député provincial de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, en conférence de presse.