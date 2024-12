La MRC de Maria-Chapdelaine se donne un nouveau positionnement stratégique

Se démarquer en maximisant ses ressources sur son territoire, c’est ce que compte faire la MRC de Maria-Chapdelaine pour assurer son développement industriel. Ce nouveau positionnement stratégique placé sous la bannière « Santé Nordique » s'inscrit dans le cadre du programme Signature Innovation.

Une série d’initiatives seront déployées au cours des prochaines années, précise l'organisation. Il s'agira de mesures concrètes afin d’attirer de nouveaux investissements, encourager la collaboration entre les entreprises existantes et soutenir leur croissance.

Ce projet vise à inspirer et à soutenir les entreprises locales, en leur inculquant une culture axée sur la valorisation de leurs ressources au maximum, souligne la conseillère en développement industriel, Virginie St-Pierre.

« Notre MRC se positionne très déjà bien au niveau de la région, mais on ne le réalise pas assez. Par exemple, on est le seul territoire où il y a trois usines de bleuets. On a le seul producteur de canneberges dans la région, mais on ne les transforme pas. Même chose pour les patates à Péribonka. On transforme un peu le bleuet, mais on pourrait aller plus loin. »

Écosystème intégré

La conseillère en développement industriel ajoute qu'en intégrant la foresterie durable, l'agriculture avancée et les nouvelles technologies, le concept Santé Nordique formera un écosystème intégré pour des chaînes de valeur stratégiques. Les produits uniques et abondants du territoire, tels que les ressources forestières et agricoles, pourront ainsi être valorisés localement, incluant pour le développement de bioproduits et de produits pharmaceutiques.

« Il faut essayer de se faire confiance pour apporter plus de valeurs à nos ressources, ajoute Virginie St-Pierre. On veut instaurer le goût de faire plus de transformations chez les entrepreneurs pour aller chercher le plus de valeurs possible à ce qu’ils font. En créant des partenariats et en exploitant les matières premières de la région, on va ainsi renforcer le potentiel économique tout en offrant des solutions durables et innovantes adaptées aux besoins actuels et futurs. »

Attirer des entreprises de l’extérieur

Virginie St-Pierre estime que ce créneau permettra d’attirer des entreprises de l’extérieur de la MRC.

« On a déjà un fond qui supporte l’innovation et on va accompagner les entreprises. On a énormément de potentiel et on souhaite donner le goût aux gens d’être fier de ce qu’on fait ici. On parle de « Santé Nordique », parce qu’on veut s’inspirer des pays scandinaves, de la nordicité. C’est aussi un appel à la fierté. »

Quant au préfet de la MRC, Luc Simard, il s’est dit emballé par ce nouveau créneau.

« Ce concept vise à propulser le développement local en mettant en lumière le potentiel immense de la région. Nous croyons fermement que la MRC de Maria-Chapdelaine a tout pour générer une économie en santé, durable et enviée, en s'appuyant sur ses ressources uniques, son savoir-faire et son engagement envers l'innovation. »

