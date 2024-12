Produits Boréal, le nouveau partenaire d’Otis Nature

Le Centre plein air Otis Nature est dorénavant partenaire à parts égales avec l’entreprise almatoise Produits Boréal. Un partenariat prometteur qui se reflète déjà positivement sur la croissance du centre plein air de Lamarche.

C’est à la suite du départ du précédent copropriétaire Carl Otis pour des raisons de santé que Suzanne Richard, propriétaire de l’autre moitié des parts, s’est tournée vers Produits Boréal pour remplacer son ancien associé.

« Il y a quelques mois, Carl m’a signifié son envie de se retirer parce que sa santé n’était pas à son top. Il m’a expliqué qu’il voyait l’avenir autrement, qu’il avait envie de profiter plus pleinement de la vie, de voyager plus et de passer plus de temps avec sa nouvelle femme », confie Suzanne Richard.

Parallèlement, Otis Nature avait déjà commencé à tisser des liens avec Produits Boréal.

« On les [Produits Boréal] avait rencontrés à l’occasion du Gala de la Chambre de commerce. De fil en aiguille, Patrick Girard [le propriétaire de Produits Boréal] est devenu mon coach financier. »

Produits Boréal s’est portée des parts de Carl Otis la semaine dernière.

Un partenariat qui allait de soi

C’est de façon naturelle que les deux entreprises ont décidé de collaborer. Alors qu’Otis Nature fait notamment la vente de mini-chalets à accès universel, Produits Boréal se spécialise dans la fabrication et la vente de maisons et de chalets en kit.

De plus, Patrick Girard, père d’un enfant atteint de dystrophie musculaire, aurait été particulièrement touché par la mission d’Otis Nature, qui souhaite élargir le réseau d’hébergement et d’activités à accès universel en nature au Québec. On dit d’une chose qu’elle est à accès universel lorsque toutes personnes, qu’elles vivent avec des limitations physiques ou non, peuvent y prendre part ou en faire l’usage.

Croissance

Suzanne Richard soutient que l’arrivée de Produits Boréal dans l’équation stimulera la croissance d’Otis. « C’est un actionnariat stratégique qui va nous aider en termes de croissance et d’innovation. »

Cette année, Otis Nature a vendu douze chalets à accès universel et en construit actuellement quatre supplémentaires sur son propre site, qui en comptera ainsi un total de onze.

C’est dorénavant Produits Boréal qui se chargera de la fabrication des mini-chalets préusinés d’Otis Nature.