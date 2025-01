La boulangerie Merci la mie devient la boulangerie Farine

Le boulanger et désormais entrepreneur Casimir Belleau s’est porté acquéreur de la boulangerie artisanale almatoise Merci la mie, rebaptisée boulangerie Farine, en décembre dernier. Le commerce, auparavant une coopérative, opérera dorénavant en tant qu’entreprise privée.

Casimir Belleau était chef boulanger de la boulangerie Merci la mie depuis 2023.

Alors qu’il caressait l’idée de devenir propriétaire de sa propre boulangerie depuis un moment, il a saisi l’opportunité de reprendre les rênes du commerce lorsqu’elle s’est présentée, et c’est avec ambition qu’il débute son aventure.

« Depuis mon arrivée, dit-il, le chiffre d’affaires a doublé, et je pense qu’avec la belle équipe autour de moi, on peut aller encore plus loin! »

Le boulanger de 26 ans prévoit de déménager dans un local plus spacieux du centre-ville d’Alma d’ici deux ans, local à partir duquel il pourra accroître sa production et offrir un programme de mentorat pour des boulangers en devenir. L’embauche d’un pâtissier est également au programme.

Nouveau modèle

Loin de rejeter l’héritage de Merci la mie, Casimir Belleau remercie grandement l’ancienne administration pour la confiance qu’elle lui a accordée et entend opérer sa boulangerie selon les mêmes valeurs.

Sans pour autant être une coopérative, la boulangerie Farine souhaite demeurer une entreprise qui valorise la collectivité, en commençant par ses employés, qui ont tous eu droit à une augmentation de salaire depuis le changement d’administration.

Ensuite, Casimir Belleau affirme qu’il continuera de faire de l’achat local une priorité en se fournissant autant que possible auprès de producteurs régionaux pour la fabrication de ses pains, viennoiseries et pâtisseries. Il rappelle qu’« en coupant des intermédiaires, ça permet aux producteurs et aux agriculteurs qui travaillent fort d’avoir de meilleures retombées ».

Un esprit communautaire

Désireux de partager le succès de son commerce avec la communauté, le boulanger a organisé, en partenariat avec des organismes du secteur, une distribution de paniers de Noël le 25 décembre dernier.

Les paniers contenaient des denrées d’une valeur totale de 80 $ et ont été offerts à 400 familles moins aisées. La distribution s’est faite directement à la boulangerie afin de briser l’isolement, ajoute Casimir Belleau.

« Souvent, dans le temps des Fêtes, quand on a moins de sous, on s’isole parce qu’on n’a pas le moyen de sortir comme on le voudrait. Alors, l’activité se voulait aussi une occasion de rassembler les gens. »